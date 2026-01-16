Ceará recebe aviso de perigo para baixa umidade em 79 municípios

Aviso para baixa umidade relativa do ar deve afetar 79 municípios do Ceará até às 19 horas deste sábado, 17

Ceará recebe aviso de baixa umidade relativa do ar dentro da severidade de perigo potencial até às 19 horas deste sábado, 17, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Áreas com a sinalização são o Sul, Jaguaribe, Sertões e Centro-Sul, ao longo de 79 municípios.

Segundo o Inmet, os índices podem variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Recomenda-se ingerir bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol em horários mais quentes do dia.