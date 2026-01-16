Ceará recebe aviso de perigo para baixa umidade em 79 municípios

Ceará recebe aviso de perigo para baixa umidade em 79 municípiosAviso para baixa umidade relativa do ar deve afetar 79 municípios do Ceará até às 19 horas deste sábado, 17
Ceará recebe aviso de baixa umidade relativa do ar dentro da severidade de perigo potencial até às 19 horas deste sábado, 17, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Áreas com a sinalização são o Sul, Jaguaribe, Sertões e Centro-Sul, ao longo de 79 municípios.
Segundo o Inmet, os índices podem variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Recomenda-se ingerir bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol em horários mais quentes do dia.
Ainda conforme o Inmet, mais informações podem ser obtidas por meio da Defesa Civil (telefone 199) e do Corpo de Bombeiros (disque 193).
Em contraste, a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica outro cenário. A umidade relativa do ar deverá apresentar valores mínimos superiores a 30% no Estado, com a faixa litorânea registrando índices acima de 45%, como é o caso de Fortaleza.
Veja lista dos municípios afetados por baixa umidade no Ceará
- Abaiara;
- Acopiara;
- Aiuaba;
- Altaneira;
- Alto Santo;
- Antonina do Norte;
- Araripe;
- Arneiroz;
- Assaré;
- Aurora;
- Baixio;
- Banabuiú;
- Barbalha;
- Barro;
- Boa Viagem;
- Brejo Santo;
- Campos Sales;
- Caririaçu;
- Cariús;
- Catarina;
- Cedro;
- Crateús;
- Crato;
- Deputado Irapuan Pinheiro;
- Ererê;
- Farias Brito;
- Granjeiro;
- Ibicuitinga;
- Icó;
- Iguatu;
- Independência;
- Ipaumirim;
- Iracema;
- Jaguaretama;
- Jaguaribara;
- Jaguaribe;
- Jardim;
- Jati;
- Juazeiro do Norte;
- Jucás;
- Lavras da Mangabeira;
- Limoeiro do Norte;
- Madalena;
- Mauriti;
- Milagres;
- Milhã;
- Missão Velha;
- Mombaça;
- Monsenhor Tabosa;
- Morada Nova;
- Nova Olinda;
- Novo Oriente;
- Orós;
- Parambu;
- Pedra Branca;
- Penaforte;
- Pereiro;
- Piquet Carneiro;
- Porteiras;
- Potengi;
- Potiretama;
- Quiterianópolis;
- Quixadá;
- Quixelô;
- Quixeramobim;
- Quixeré;
- Russas;
- Saboeiro;
- Salitre;
- Santana do Cariri;
- São João do Jaguaribe;
- Senador Pompeu;
- Solonópole;
- Tabuleiro do Norte;
- Tamboril;
- Tarrafas;
- Tauá;
- Umari;
- Várzea Alegre.