Ceará registra chuva em 40 municípios neste fim de semana

Ceará registra chuva em 40 municípios neste fim de semanaCeará contabiliza chuvas em 40 municípios em 24 horas. Missão Velha concentra o maior acumulado, com 65,8 mm
Ceará registra chuvas em 40 municípios entre 7 horas desse sábado, 17, e 7 horas deste domingo, 18, conforme balanço parcial divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
As precipitações se concentram, sobretudo, no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns.
Missão Velha registrou o maior índice, com 65.8 milímetros (mm).
Segundo dados da Funceme, as demais localidades foram Juazeiro do Norte (59 mm), Jardim (52 mm), Potengi (45 mm), Crato (44 mm), Assaré (38.4 mm) e Farias Brito (36.6 mm).
Ainda não há pluviosidade em Fortaleza.
Previsão do tempo no Ceará para os próximos dias
A Funceme ressalta que, entre domingo, 18, e a próxima terça-feira, 20, permanecem as condições favoráveis à ocorrência de chuvas no Ceará com céu variando de nublado a poucas nuvens.
As precipitações devem se concentrar no Litoral durante as madrugadas e manhãs, enquanto nas demais regiões ocorrem, principalmente, entre a tarde, noite e madrugada.
Em relação às temperaturas, os valores máximos podem variar entre 35 °C e 37 °C nas áreas mais quentes da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte, enquanto nas demais macrorregiões devem oscilar entre 30 °C e 34 °C.
Já Fortaleza, a temperatura varia entre 25 °C e 33 °C, enquanto na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) os termômetros devem marcar entre 22 °C e 34 °C.
Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias no Ceará
Domingo, 18
- Manhã: Variação de nebulosidade entre nublado e parcialmente nublado, com chuvas e possibilidade de trovoadas isoladas no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens, com alta chance de chuvas isoladas na Jaguaribana, no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, na Ibiapaba e no Litoral Norte.
- Noite: Céu com pouca a moderada nebulosidade, apresentando maior chance de chuvas isoladas no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e na Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, a possibilidade de precipitações isoladas é reduzida.
Segunda-feira, 19
- Manhã: Céu variando entre parcialmente nublado e poucas nuvens, com chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. No Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de ocorrência de chuva isolada.
- Tarde: Céu variando entre parcialmente nublado e poucas nuvens em todas as macrorregiões, com ocorrência de chuvas isoladas na Ibiapaba, no norte do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. No Cariri, no Litoral Norte e no Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada.
- Noite: Predomínio de céu parcialmente nublado a com poucas nuvens, com elevada chance de chuvas isoladas na Ibiapaba, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.
Terça-feira, 20
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. Já no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.
- Tarde: Variação entre parcialmente nublado e poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada na Ibiapaba, no norte do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. No Cariri, no Litoral Norte e no Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada.
- Noite: Variação entre parcialmente nublado e poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, na Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.
Dez maiores chuvas por posto do dia:
- Missão Velha (Posto: JAMACARU) : 65.8 mm
- Juazeiro Do Norte (Posto: JUAZEIRO DO NORTE) : 59 mm
- Jardim (Posto: SITIO BONSUCESSO) : 52 mm
- Potengi (Posto: VILA ALECRIM) : 45 mm
- Crato (Posto: CRATO) : 44 mm
- Assaré (Posto: ASSARE) : 38.4 mm
- Altaneira (Posto: SAO ROMAO) : 37 mm
- Farias Brito (Posto: FARIAS BRITO) : 36.6 mm
- Crato (Posto: LAMEIRO) : 36 mm
- Barro (Posto: BREJINHO) : 34 mm