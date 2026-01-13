Onda de calor: CE seguirá com máximas acima do normal em janeiro

Previsão de temperaturas máximas acima da normalidade no Ceará repete cenário desde 1º de janeiro de 2026, com onda de calor, pelo menos, até esta quinta-feira, 15 / Crédito: Reprodução/ Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

Onda de calor crescente no Ceará deve seguir, pelo menos, até esta quinta-feira, 15. Previsão de máximas acima da normalidade para janeiro da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) repete cenário desde o início do primeiro mês de 2026. Término do fenômeno pode ocorrer entre esta sexta-feira, 16, e este domingo, 18. Ceará deve manter onda de calor com temperaturas até 38 °C; VEJA



"Embora altas temperaturas sejam esperadas durante o verão no Hemisfério Sul, o que observamos agora é uma anomalia térmica da onda de calor. O diferencial é a persistência", analisa Francisco Vasconcelos Júnior, diretor técnico da Funceme. Valores normais de temperatura máximas neste mês variam em relação às localizações, como, por exemplo, entre 32 a 36 graus.

Redução dos registros deve suceder de forma gradual, auxiliadas pelo aumento da nebulosidade, entrada de massas de ar mais úmidas, alteração no padrão de ventos e pela ocorrência de eventos de chuva, sendo esse último o principal fator de encerramento.

