Onda de calor: CE seguirá com máximas acima do normal em janeiro

Previsão de picos de temperaturas para a primeira quinzena de 2026 continuará até, ao menos, esta quinta-feira, 15. Lideradas por Baturité, confira demais temperaturas do ar
Onda de calor crescente no Ceará deve seguir, pelo menos, até esta quinta-feira, 15. Previsão de máximas acima da normalidade para janeiro da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) repete cenário desde o início do primeiro mês de 2026. Término do fenômeno pode ocorrer entre esta sexta-feira, 16, e este domingo, 18.

Ceará deve manter onda de calor com temperaturas até 38 °C; VEJA

A partir de sua Plataforma de Coleta de Dados (PCD), é possível constatar que o maior pico de temperatura máxima do ar nas últimas 24 horas foi alcançado no município de Baturité, a 85 km de distância de Fortaleza, com 38.1 °C.

Equipamento usado para a amostragem instalado na Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Cidade marcou o número às 15 horas dessa segunda-feira, 12.

Demais registros foram em Penaforte (37.3 °C), Varjota (37.3 °C), Santa Quitéria (37.1 °C) e Alto Santo (37.0 °C). 

"Embora altas temperaturas sejam esperadas durante o verão no Hemisfério Sul, o que observamos agora é uma anomalia térmica da onda de calor. O diferencial é a persistência", analisa Francisco Vasconcelos Júnior, diretor técnico da Funceme.

Valores normais de temperatura máximas neste mês variam em relação às localizações, como, por exemplo, entre 32 a 36 graus.

Redução dos registros deve suceder de forma gradual, auxiliadas pelo aumento da nebulosidade, entrada de massas de ar mais úmidas, alteração no padrão de ventos e pela ocorrência de eventos de chuva, sendo esse último o principal fator de encerramento. 

De acordo com o diretor técnico, a precipitação atua através da cobertura de nuvens para reduzir a incidência direta de radiação solar, bem como promove o resfriamento da superfície por meio da evaporação (consumo de calor latente do solo).

"Extremamente grave": pico de temperatura nas últimas 24 horas foi na serra cearense

Recente pico de temperatura máximo ter ocorrido na Serra de Baturité é visto como "extremamente grave" por se tratar de um brejo de altitude, sendo um ecossistema que depende de temperaturas amenas.

Penaforte segue com a maior temperatura já registrada no ano; SAIBA

"O impacto mais crítico é o favorecimento de incêndios florestais, já que o calor intenso desidrata rapidamente a vegetação e a camada de folhas no solo, tornando a floresta altamente inflamável. Para a fauna e flora, isso resulta na perda de habitats de espécies ameaçadas, além de acelerar o ressecamento de nascentes essenciais para a região", expõe Francisco. 

Mesmo assim, Penaforte lidera recorde mensal, com 39.8 °C, no dia 5 de janeiro.

Veja a seguir temperaturas máximas do ar nas últimas 24 horas no CE

  • Máximas
  • 38.1 °C: Baturité;
  • 37.3 °C: Penaforte;
  • 37.3 °C: Varjota;
  • 37.1 °C: Santa Quitéria;
  • 37.0 °C: Alto Santo.
  • Mínimas

*Dados obtidos pela Plataforma de Coleta de Dados (PCD) da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que usa também recursos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

