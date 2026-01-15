Duas cidades cearenses têm situação de emergência decretada por seca ou estiagem

Quixeramobim, CE, BR 20.03.25 Porto Seco de Quixeramobim (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Os municípios cearenses de Itapajé e Quixeramobim tiveram situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal por estiagem e seca, respectivamente. Informação foi divulgada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio de nota emitida nesta quinta-feira, 15.

Leia também | Com 2.097 transplantes em 2025, CE supera registro do ano anterior



O reconhecimento permite que as prefeituras possam solicitar recursos do Governo Federal para ações de Defesa Civil. Entre elas estão a compra de "cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório". Em nota encaminhada ao O POVO, a Defesa Civil do Ceará informou que atua de forma complementar, prestando apoio técnico aos municípios durante todo o processo de decretação da situação de emergência. "Esse apoio inclui a análise do decreto, a verificação de eventuais pendências, inconsistências ou inadequações metodológicas, e a orientação para que o processo transcorra de forma mais célere e adequada às normas vigentes", explica.