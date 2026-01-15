Ceará registra chuva em 32 municípios; confira previsão

Foto de apoio ilustrativo: Ceará tem 27 municípios com registro de chuvas das 7 horas de quarta-feira, 14, às 7 horas desta quinta, 15 / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Ceará tem 32 municípios com registro de chuvas das 7 horas de quarta-feira, 14, às 7 horas desta quinta, 15. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Onda de calor: Ceará seguirá com máximas acima do normal em janeiro; VEJA



As precipitações concentram-se principalmente no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Maciço de Baturité e Cariri.

Previsão do tempo no Ceará: chuvas isoladas e temperaturas até 38°C Ainda conforme a Fundação, há condições para céu parcialmente nublado a poucas nuvens, com ocorrências de chuvas isoladas no Estado, até esta sexta-feira, 16. Pluviosidade deve ocorrer na madrugada e início da manhã no litoral. Enquanto isso, acumulados podem suceder no fim da tarde, noite e madrugada nas macrorregiões do Cariri, Jaguaribana, sul e oeste do Serão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Maciço de Baturité. Possibilidade pluviométrica deve acontecer de forma fraca e isolada na Capital, com chance de tempo predominantemente estável.

De acordo com o Órgão, o motivo das chuvas previstas continuam sendo as áreas de instabilidades oriundas do Leste da Região Nordeste do Brasil, e do Oceano Atlântico, associadas a efeitos locais. Em relação a temperatura, os valores máximos previstos continuam entre 34°C e 38°C nas localidades nas macrorregiões Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns e no Litoral Norte, enquanto nas demais devem variar entre 30°C e 34°C. Picos em Fortaleza podem ser de 25°C a 33°C, já em sua Região Metropolitana (RMF) pode figurar entre 22°C a 34°C.