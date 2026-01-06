Halo Solar é visto nesta terça-feira, 6, no céu de Fortaleza

Halo Solar foi visto na região de Caucaia por volta das 10 horas / Crédito: Lorena Frota/Especial para O POVO

Moradores de Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana (RMF), avistaram o Halo Solar na manhã desta terça-feira, 6, por volta das 10 horas. O fenômeno ocorre na região da troposfera, a 12 ou 17 km de altitude. Especialista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) explicou como o evento ocorre.

Halo Solar: entenda o que é No fenômeno óptico é criado um círculo semelhante a um arco-íris ao redor do Sol. Ele pode ser comumente observado no período de pré-estação na região Nordeste, principalmente no Ceará. "Ele acontece cientificamente na troposfera, entre 12 e 17 km de altitude. Ele é causado pela refração e a reflexão da luz solar que atravessa cristais de gelo suspensos no ar", é o que explica a meteorologista da Funceme, Rafaela Gomes. Registro foi feito por volta das 10h47min, na avenida Antônio Sales Crédito: Lívia Legal

De acordo com ela, o Halo Solar é formado principalmente por nuvens na região da troposfera, chamadas de Nuvens Cirrostratus. São nuvens altas, finas e transparentes como um véu. Rafaela continua: “Essas nuvens estão cheias de cristal de gelo, no formato hexagonal, que funcionam como pequenos prismas. Eles fazem com que a luz se decomponha e surja essas cores que a gente consegue ver, que é o que forma o Halo Solar”, declara. Ceará segue com onda de calor até quarta-feira, 7 Conforme a Funceme, o Ceará deve seguir com uma onda de calor até esta quarta-feira, 7. São esperadas variações de temperaturas de até 3 ºC acima da média.

Segundo a pasta, fenômeno está relacionado ao predomínio de condições atmosféricas estáveis, com pouca formação de nuvens, escassez de chuvas e baixos índices de umidade do ar. O cenário favorece maior incidência de radiação solar e elevação das temperaturas, mantendo o tempo seco e quente na maioria do Estado.