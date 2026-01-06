Halo Solar é visto nesta terça-feira, 6, no céu de Fortaleza

Halo Solar é visto nesta terça-feira, 6, no céu de FortalezaFenômeno foi avistado nesta terça-feira, 6, por volta das 10 horas, em Fortaleza e Caucaia
Moradores de Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana (RMF), avistaram o Halo Solar na manhã desta terça-feira, 6, por volta das 10 horas. O fenômeno ocorre na região da troposfera, a 12 ou 17 km de altitude.
Especialista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) explicou como o evento ocorre.
Céu em cidades cearenses amanhece com fenômeno Halo Solar; SAIBA MAIS
Halo Solar: entenda o que é
No fenômeno óptico é criado um círculo semelhante a um arco-íris ao redor do Sol. Ele pode ser comumente observado no período de pré-estação na região Nordeste, principalmente no Ceará.
“Ele acontece cientificamente na troposfera, entre 12 e 17 km de altitude. Ele é causado pela refração e a reflexão da luz solar que atravessa cristais de gelo suspensos no ar”, é o que explica a meteorologista da Funceme, Rafaela Gomes.
De acordo com ela, o Halo Solar é formado principalmente por nuvens na região da troposfera, chamadas de Nuvens Cirrostratus. São nuvens altas, finas e transparentes como um véu.
Rafaela continua: “Essas nuvens estão cheias de cristal de gelo, no formato hexagonal, que funcionam como pequenos prismas. Eles fazem com que a luz se decomponha e surja essas cores que a gente consegue ver, que é o que forma o Halo Solar”, declara.
Ceará segue com onda de calor até quarta-feira, 7
Conforme a Funceme, o Ceará deve seguir com uma onda de calor até esta quarta-feira, 7. São esperadas variações de temperaturas de até 3 ºC acima da média.
18 municípios registram temperaturas acima de 35 °C no CE | SAIBA MAIS
Segundo a pasta, fenômeno está relacionado ao predomínio de condições atmosféricas estáveis, com pouca formação de nuvens, escassez de chuvas e baixos índices de umidade do ar.
O cenário favorece maior incidência de radiação solar e elevação das temperaturas, mantendo o tempo seco e quente na maioria do Estado.
Para o mês de janeiro, a previsão indica que as chuvas devem ocorrer de forma irregular e localizada, sem acumulados expressivos ou distribuição homogênea.
As precipitações tendem a estar associadas principalmente a efeitos locais, como a brisa marítima no litoral e áreas isoladas de instabilidade, especialmente durante a madrugada e início da manhã.
“A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema responsável pelas chuvas mais abrangentes no Ceará, ainda não atua de maneira contínua sobre o Estado neste período”, afirmou a pasta em nota.
Cenário esperado para janeiro é de predomínio de calor, intercalado por chuvas rápidas e pontuais, sem impacto significativo na redução das temperaturas.