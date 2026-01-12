Maior nebulosidade em Fortaleza: veja previsão e temperaturas no CearáCeará pode receber alta possibilidade de chuvas fracas e isoladas em todas as macrorregiões entre esta segunda-feira, 12, e quarta-feira, 14; temperaturas sugerem até 38°C
Ceará pode receber alta possibilidade de chuvas fracas e isoladas em todas as macrorregiões entre esta segunda-feira, 12, e a próxima quarta-feira, 14, incluindo maior condição para nebulosidade na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), baseada na presença de áreas de instabilidade oriundas do Oceano Atlântico.
Apontamento também indica céu variando de nublado a sem nuvens no Estado.
Segundo a Funceme, a nebulosidade deve se concentrar no período das noites, madrugadas e manhãs, com alta possibilidade de chuvas fracas e isoladas nas madrugadas e manhãs dos três dias de previsão. Nos turnos das tardes o céu fica com poucas nuvens.
Já as precipitações ocorrem entre os turnos das madrugadas e manhãs na faixa litorânea, enquanto no Interior pode suceder a partir das tardes e noites, estendendo-se para as madrugadas e manhãs. Ainda conforme a Fundação, de forma muito pontual, essas pluviosidades têm intensidade moderada nessa área, especialmente entre segunda e terça-feira.
Temperaturas no Ceará podem chegar a 38°C
De acordo com o órgão, a temperatura pode marcar entre 35°C e 38°C nas localidades mais quentes das macrorregiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte, e nas demais macrorregiões fica entre 30°C e 34°C.
A temperatura em Fortaleza varia de 25°C a 33°C, enquanto na RMF passa de 22°C a 34°C.
A umidade relativa, deve ter valores mínimos de 30% a 40% em grande parte do Interior, especialmente durante as tardes, permitindo com que a faixa litorânea chegue a valores superiores a 50%.
Marca pode ser acima na Região Metropolitana. Enquanto os ventos, a direção da origem será de Leste, variando para Sudeste, com velocidade máxima de 50 km/h em Fortaleza e na RMF.
Já no Interior, o rumo predominante é de Leste, podendo variar de Sudeste para Nordeste. A velocidade máxima fica em torno de 40 a 50 km/h, valores que poderão ser observados em todas as macrorregiões.
Veja previsão detalhada até quarta-feira, 14
- Segunda-feira, 12
Madrugada: céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e no Litoral do Pecém. Já nas demais macrorregiões pode haver predomínio do céu sem nuvens;
Manhã: céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e no Litoral do Pecém. Enquanto nas demais macrorregiões há possibilidade de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens;
Tarde: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba, Litoral Norte, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e Cariri;
Noite: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana e Ibiapaba. Nas demais, baixa possibilidade de chuva isolada.
- Terça-feira, 13
Madrugada: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Sertão Centra e Inhamuns e Cariri. Nas demais, baixa possibilidade de chuva isolada;
Manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões;
Tarde: na faixa litorânea, céu variando de poucas nuvens a sem nuvens. Nas demais macrorregiões, céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com baixa possibilidade de chuva fraca e isolada;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com baixa possibilidade de chuva fraca e isolada em todas as macrorregiões.
- Quarta-feira, 14
Madrugada: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité. Nas demais macrorregiões baixa possibilidade de chuva fraca e isolada;
Manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité. Nas demais macrorregiões baixa possibilidade de chuva fraca e isolada;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens.