Maior nebulosidade em Fortaleza: veja previsão e temperaturas

Foto de apoio ilustrativo: Ceará pode receber alta possibilidade de chuvas fracas e isoladas em todas as macrorregiões desta segunda-feira, 12, a quarta-feira, 14 / Crédito: FCO FONTENELE

Ceará pode receber alta possibilidade de chuvas fracas e isoladas em todas as macrorregiões entre esta segunda-feira, 12, e a próxima quarta-feira, 14, incluindo maior condição para nebulosidade na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Profetas da Chuva esperam "inverno intermediário" no Sertão do Ceará em 2026; ENTENDA



A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), baseada na presença de áreas de instabilidade oriundas do Oceano Atlântico.



Temperaturas no Ceará podem chegar a 38°C De acordo com o órgão, a temperatura pode marcar entre 35°C e 38°C nas localidades mais quentes das macrorregiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte, e nas demais macrorregiões fica entre 30°C e 34°C. A temperatura em Fortaleza varia de 25°C a 33°C, enquanto na RMF passa de 22°C a 34°C. A umidade relativa, deve ter valores mínimos de 30% a 40% em grande parte do Interior, especialmente durante as tardes, permitindo com que a faixa litorânea chegue a valores superiores a 50%.

Marca pode ser acima na Região Metropolitana. Enquanto os ventos, a direção da origem será de Leste, variando para Sudeste, com velocidade máxima de 50 km/h em Fortaleza e na RMF. Já no Interior, o rumo predominante é de Leste, podendo variar de Sudeste para Nordeste. A velocidade máxima fica em torno de 40 a 50 km/h, valores que poderão ser observados em todas as macrorregiões. Veja previsão detalhada até quarta-feira, 14 Segunda-feira, 12 Madrugada: céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e no Litoral do Pecém. Já nas demais macrorregiões pode haver predomínio do céu sem nuvens;