Uece: 44 mil candidatos começam disputa por vagas no vestibular

1ª Fase do Vestibular 2026.1 da Uece foi aplicada neste domingo, 12 / Crédito: FERNANDA BARROS

Começou neste domingo, 12, o vestibular 2026.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Ao todo, mais de 44 mil candidatos estão na disputa pelas 2.880 vagas distribuídas em 86 cursos de licenciatura e bacharelado, nos turnos diurno e noturno.



A primeira fase do certame foi aplicada em 71 locais, abrangendo 11 cidades do Ceará. A prova de conhecimentos gerais é composta por 85 questões objetivas, englobando as áreas de ciências humanas (filosofia, sociologia, geografia e história), ciências da natureza e matemática (biologia, física, química e matemática) e linguagens e códigos (língua portuguesa, educação física e língua estrangeira). A aplicação da prova teve início às 9h, e os candidatos puderam deixar a sala após duas horas de exame, sendo o horário limite às 13h (de Brasília).

Vestibular da Uece: depoimentos de candidatos O aluno Hugo Diniz, de 19 anos, foi um dos candidatos presentes no primeiro dia de provas. Interessado na área da saúde, ele pretende ingressar em cursos como Medicina, Farmácia ou Fonoaudiologia. Ele explica que sua rotina de estudos envolve tanto o acompanhamento escolar quanto aulas em um cursinho preparatório. “Eu consegui lidar bem com a ansiedade, porque venho me preparando desde o começo do ano e sempre colocando limites no meu comportamento antes e durante a prova, para justamente não ter uma crise de ansiedade e conseguir responder com calma”, relatou. Hugo Diniz, de 19 anos, foi um dos candidatos presentes no primeiro dia de provas Crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução Bruna Machado, 17, prestou o vestibular pela primeira vez Crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução Sobre o nível da prova, ele avaliou que o conteúdo estava de acordo com o esperado. “Acho que foi uma prova dentro das minhas expectativas. Muitos conteúdos que vi na escola caíram. Achei uma prova muito boa, gostei bastante. Mas, como qualquer pessoa que tem dificuldade em exatas, achei matemática e física bem difíceis. O inglês também estava complicado, mas a gente vai desenrolando na hora.”

Sobre o vestibular da Uece O vestibular da Uece ocorre duas vezes por ano e mantém o mesmo formato de provas, mas com algumas diferenças. A principal é a quantidade de vagas, já que o exame do segundo semestre oferece menos vagas pois alguns cursos só são ofertados anualmente. Além disso, o vestibular de fim de ano reúne mais candidatos, por coincidir com a conclusão do ensino médio. Ambos seguem o modelo de prova objetiva na primeira fase e redação e provas específicas na segunda. Segunda fase: redação e provas específicas Os candidatos que se classificarem nesta primeira fase realizarão as provas da segunda fase nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Esta etapa consistirá em uma prova de redação, valendo 60 pontos, e três provas específicas, totalizando 60 questões, conforme o curso escolhido.

