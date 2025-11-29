Vestibular Uece 2026.1: segunda fase começa neste domingo, 30

Uece espera 10.881 candidatos, que irão disputar as 2.880 vagas disponíveis. Aplicação da segunda fase da prova continuará na segunda-feira, 1º / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza, neste domingo, 30, e na segunda-feira, 1º, a segunda fase do vestibular 2026.1 para ingresso nos cursos de graduação da instituição. As provas são aplicadas das 9 às 13 horas em ambos os dias, mas recomenda-se aos candidatos que compareçam ao local de aplicação com uma hora de antecedência, às 8 horas.

Segundo a instituição, são esperados 10.881 candidatos nas onze cidades que farão a aplicação do exame, que disputarão as 2.880 vagas disponíveis. Na segunda fase do certame, os vestibulandos farão quatro provas, sendo uma de Redação e três específicas, de acordo com o curso de opção do candidato. Por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), a Uece liberou o Cartão de Informação com o local de prova na terça-feira, 25. Para acessar, clique aqui. A instituição possui campi localizados nos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.