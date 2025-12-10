Câmara de Arte da Uece é relançada com apresentação sinfônica

Câmara de Arte da Uece é relançada com apresentação sinfônicaOrquestra Sinfônica conduz tarde de concerto e acompanha anúncio das novas ações da Câmara de Arte e Cultura da Uece
A Universidade Estadual do Ceará (Uece) retoma na próxima segunda-feira, 15, sua principal instância voltada ao fortalecimento das políticas culturais: a Câmara de Arte e Cultura.
A solenidade, marcada para iniciar às 15 horas no Auditório Central do Campus Itaperi, contará com transmissão ao vivo pelo canal da instituição no YouTube e será acompanhada por um programa musical preparado especialmente pela Orquestra Sinfônica da Uece (OSUECE).
Para celebrar o momento, a OSUECE apresenta um repertório dedicado a grandes clássicos do repertório sinfônico, conduzido por dois regentes convidados.
Willian Ciriaco assume a batuta nas execuções de “Finlândia”, de Jean Sibelius, e “Radetzky March”, de Johann Strauss.
Já o maestro Rélmerson Lima dirige a “Valsa de Primavera”, também de Strauss, além das Danças Húngaras nº 1 e nº 5, de Johannes Brahms.
As obras, de forte reconhecimento internacional, reforçam a proposta de marcar a reativação da Câmara com um concerto de excelência artística.
Vinculada à Reitoria, a Câmara de Arte e Cultura reúne representantes da administração superior, servidores, docentes, estudantes e integrantes de diversas linguagens artísticas.
Durante o evento, serãá apresentada a nova configuração da Câmara, suas atribuições e o planejamento das ações previstas para 2026.
A programação é aberta à comunidade acadêmica, ao público externo e a coletivos culturais interessados em acompanhar e contribuir com as iniciativas de arte e cultura desenvolvidas pela Uece.
Leia mais
Reativação da Câmara de Arte e Cultura da Uece
- Quando: segunda-feira, 15, às 15 horas
- Onde: Auditório Central do Campus Itaperi da Uece (avenida Dr. Silas Munguba, 1700 - Itaperi)
- Gratuito