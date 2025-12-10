Câmara de Arte da Uece é relançada com apresentação sinfônica / Crédito: Guilherme Silva/Divulgação

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) retoma na próxima segunda-feira, 15, sua principal instância voltada ao fortalecimento das políticas culturais: a Câmara de Arte e Cultura.

A solenidade, marcada para iniciar às 15 horas no Auditório Central do Campus Itaperi, contará com transmissão ao vivo pelo canal da instituição no YouTube e será acompanhada por um programa musical preparado especialmente pela Orquestra Sinfônica da Uece (OSUECE).

Para celebrar o momento, a OSUECE apresenta um repertório dedicado a grandes clássicos do repertório sinfônico, conduzido por dois regentes convidados. Willian Ciriaco assume a batuta nas execuções de “Finlândia”, de Jean Sibelius, e “Radetzky March”, de Johann Strauss. Já o maestro Rélmerson Lima dirige a “Valsa de Primavera”, também de Strauss, além das Danças Húngaras nº 1 e nº 5, de Johannes Brahms.