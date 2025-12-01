Redação da Uece exalta importância da universidade para o Ceará

Uece faz 50 anos em 2025 e usa trajetória como tema da redação do vestibular 2026.1 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A segunda fase do vestibular 2026.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) teve como tema da redação a importância da instituição para o povo cearense. Cerca de 10.881 estudantes estavam aptos para realizar a prova neste domingo, 30. O tema poderia ser desenvolvido em uma das três opções de gênero textual dadas pela prova: artigo de opinião, carta aberta ou crônica.

“Achei um tema muito lindo! Especialmente pelo fato de estarmos próximos de celebrar os 50 anos da Uece. Como ueceana, fiquei muito feliz ao ver a Universidade exaltando suas conquistas e buscando entender o motivo pelo qual os futuros ingressantes desejam fazer parte dessa história”, afirmou a professora de língua portuguesa Maria Mendes. LEIA | Valorização dos trabalhadores rurais é tema de redação de aplicação especial do Enem no Pará Maria é docente na Escola Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Paulo VI e conta que os alunos gostaram do tema escolhido pelo vestibular. Os gêneros textuais cobrados na prova também foram discutidos no período preparatório. “Para mim, foi um ótimo tema que dava para desenvolver com certa facilidade, escolhi a carta aberta por ter mais proximidade com o tipo de texto”, contou o estudante Lucas Torres, 17, da EEEP Paulo VI.

Ele tenta uma vaga no curso de Letras/Inglês e nesta segunda-feira, 1º, deve fazer as provas específicas de História e Geografia. “Eu gosto muito da forma como a Uece faz as questões de forma mais direta, foi algo que me encantou e fez com que eu quisesse me dedicar para ingressar”, explica Lucas.

As provas acontecem em Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.