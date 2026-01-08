Professor da Uece é selecionado para curso sobre técnica vencedora do Nobel

Luis Flávio é professor do curso de ciências biológicas e coordenador do Laboratório de Biotecnologia e Genômica (Biogen) da Universidade Estadual do Ceará / Crédito: Reprodução/ Arquivo Perssoal

O professor Luis Fávio Mendes Saraiva, do curso de ciências biológicas da Universidade Estadual do Ceará (Uece), foi selecionado para participar de um curso avançado sobre a técnica CRISPR-Cas9, uma das mais revolucionárias ferramentas da biotecnologia moderna e vencedora do prêmio Nobel de Química em 2020.



A formação é promovida pela Universidade de São Paulo (USP), no campus de Ribeirão Preto, entre os dias 2 a 6 de março e reúne pesquisadores de destaque do Brasil e do mundo. O curso de capacitação “Hands-on em CRISPR: Capacitação Profissional Presencial para Excelência na Manipulação Genética”, utiliza a técnica CRISPR-Cas9 — sigla em inglês para repetições palindrômicas curtas agrupadas regularmente interespaçadas.

Reconhecida mundialmente, a CRISPR-Cas9 permite a edição precisa de genes e tem sido amplamente utilizada em pesquisas nas áreas da saúde, agricultura, bioprocessos e ciências biológicas. Segundo Luís Fávio, a formação será conduzida por um dos grupos mais experientes do Brasil na aplicação da metodologia, com atuação também nos Estados Unidos e na Inglaterra, especialmente em pesquisas voltadas à saúde humana.

“A expectativa é adquirir conhecimentos aprofundados sobre as especificidades da técnica em determinadas patologias. Existem detalhes metodológicos que podem acelerar respostas científicas e produzir resultados mais robustos”, afirma o professor. Avanços para o desenvolvimento da ciência cearense

No Ceará, o domínio da técnica pode ampliar significativamente o alcance das pesquisas desenvolvidas em instituições como a Uece. O CRISPR-Cas9 já apresenta aplicações consolidadas em áreas como agricultura, microbiologia, veterinária, química e avicultura, além de resultados promissores na terapia gênica. “Já existem espécies vegetais com rotas metabólicas moduladas por CRISPR, assim como pesquisas exitosas na saúde humana”, destaca o docente.

CONFIRA| Uece: 50 anos de uma universidade do povo Com o conhecimento adquirido, a Uece poderá fortalecer linhas de pesquisa nas áreas de saúde humana, saúde animal, biotecnologia vegetal e desenvolvimento de bioprodutos. Um dos exemplos citados pelo professor é um projeto em desenvolvimento no próprio laboratório, que investiga o controle da expressão do gene SOD1, associado à Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) familiar. Mutações nesse gene provocam danos aos neurônios, e a técnica CRISPR surge como uma alternativa promissora para o controle dessas alterações genéticas.