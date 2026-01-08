Professor da Uece é selecionado para curso sobre técnica vencedora do Nobel

Professor da Uece é selecionado para curso sobre técnica vencedora do NobelCRISPR-Cas9, uma das principais ferramentas da biotecnologia moderna voltadas ao tratamento e à cura de doenças raras e câncer
O professor Luis Fávio Mendes Saraiva, do curso de ciências biológicas da Universidade Estadual do Ceará (Uece), foi selecionado para participar de um curso avançado sobre a técnica CRISPR-Cas9, uma das mais revolucionárias ferramentas da biotecnologia moderna e vencedora do prêmio Nobel de Química em 2020.
A formação é promovida pela Universidade de São Paulo (USP), no campus de Ribeirão Preto, entre os dias 2 a 6 de março e reúne pesquisadores de destaque do Brasil e do mundo.
O curso de capacitação “Hands-on em CRISPR: Capacitação Profissional Presencial para Excelência na Manipulação Genética”, utiliza a técnica CRISPR-Cas9 — sigla em inglês para repetições palindrômicas curtas agrupadas regularmente interespaçadas.
Reconhecida mundialmente, a CRISPR-Cas9 permite a edição precisa de genes e tem sido amplamente utilizada em pesquisas nas áreas da saúde, agricultura, bioprocessos e ciências biológicas.
Segundo Luís Fávio, a formação será conduzida por um dos grupos mais experientes do Brasil na aplicação da metodologia, com atuação também nos Estados Unidos e na Inglaterra, especialmente em pesquisas voltadas à saúde humana.
“A expectativa é adquirir conhecimentos aprofundados sobre as especificidades da técnica em determinadas patologias. Existem detalhes metodológicos que podem acelerar respostas científicas e produzir resultados mais robustos”, afirma o professor.
Avanços para o desenvolvimento da ciência cearense
No Ceará, o domínio da técnica pode ampliar significativamente o alcance das pesquisas desenvolvidas em instituições como a Uece. O CRISPR-Cas9 já apresenta aplicações consolidadas em áreas como agricultura, microbiologia, veterinária, química e avicultura, além de resultados promissores na terapia gênica.
“Já existem espécies vegetais com rotas metabólicas moduladas por CRISPR, assim como pesquisas exitosas na saúde humana”, destaca o docente.
Com o conhecimento adquirido, a Uece poderá fortalecer linhas de pesquisa nas áreas de saúde humana, saúde animal, biotecnologia vegetal e desenvolvimento de bioprodutos.
Um dos exemplos citados pelo professor é um projeto em desenvolvimento no próprio laboratório, que investiga o controle da expressão do gene SOD1, associado à Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) familiar. Mutações nesse gene provocam danos aos neurônios, e a técnica CRISPR surge como uma alternativa promissora para o controle dessas alterações genéticas.
“Patologias geradas por mutações gênicas, como câncer e doenças raras, passam a ser eleitas para a execução de protocolos utilizando CRISPR”, ressalta.
Considerada um marco na história da ciência, a CRISPR-Cas9 tornou a adição genética (modificação de DNA) mais acessível, precisa e de menor custo quando comparada a métodos anteriores, como Zinc Fingers e TALENs.
Para Luis Flávio, o sistema inaugurou uma era na biologia molecular, “o CRISPR responde a uma pergunta histórica da ciência: como controlar a expressão gênica e a síntese proteica de forma segura e eficiente. Hoje, essa possibilidade é real”, conclui.
Quem é Luis Fávio Mendes Saraiva
Doutor em bioquímica, Luis Flávio se dedica a pesquisa genética desde 1993, quando iniciou a graduação em agronomia pela Universidade Federal Do Ceará (UFC). Ao longo desses mais de 30 anos, ele desenvolveu vários trabalhos nas áreas de bioquímica, biologia molecular e biotecnologia, com um foco em bioenergética vegetal.
Sua atuação já foi reconhecida internacionalmente em publicações por veículos de prestígio, como a revista International Journal of Human Sciences Research e por apresentações em fóruns de elite, a exemplo da International Conference for Plant Mitochondrial Biology.
Além de professor do curso ciências biológicas — onde atua desde 2025 — Luis Flávio também é coordenador do Laboratório de Biotecnologia e Genômica (Biogen) da Uece.
