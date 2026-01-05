Baixa umidade no CE: veja municípios com aviso de perigo potencial

Baixa umidade no CE: veja municípios com aviso de perigo potencialÍndices com variação entre 30% e 20% da umidade do ar pode afetar 73 municípios cearenses das 10 às 21 horas desta segunda-feira, 5
Ceará recebe aviso de baixa umidade relativa do ar dentro da severidade de perigo potencial das 10 às 21 horas desta segunda-feira, 5, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Áreas com a sinalização são o Sul, Jaguaribe, Sertões, Centro-Sul, Norte e Noroeste, ao longo de 73 municípios.
Segundo o Inmet, os índices podem variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Instruções do Inmet
- Beber bastante líquido;
- Evitar desgaste físico nas horas mais secas;
- Não se expor ao sol nos períodos mais quentes do dia;
- Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira lista dos municípios atingidos
- Abaiara
- Alto Santo
- Ararendá
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Canindé
- Carnaubal
- Catunda
- Cedro
- Choró
- Crateús
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Graça
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icó
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Reriutaba
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São João do Jaguaribe
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tauá
- Umari
- Varjota