Baixa umidade no CE: veja municípios com aviso de perigo potencial

Índices com variação entre 30% e 20% da umidade do ar pode afetar 73 municípios cearenses das 10 às 21 horas desta segunda-feira, 5
Ceará recebe aviso de baixa umidade relativa do ar dentro da severidade de perigo potencial das 10 às 21 horas desta segunda-feira, 5, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ceará deve manter onda de calor com temperaturas até 38 °C; VEJA

Áreas com a sinalização são o Sul, Jaguaribe, Sertões, Centro-Sul, Norte e Noroeste, ao longo de 73 municípios. 

Segundo o Inmet, os índices podem variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Instruções do Inmet

  • Beber bastante líquido;
  • Evitar desgaste físico nas horas mais secas;
  • Não se expor ao sol nos períodos mais quentes do dia;
  • Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira lista dos municípios atingidos 

  1. Abaiara
  2. Alto Santo
  3. Ararendá
  4. Aurora
  5. Baixio
  6. Banabuiú
  7. Barro
  8. Boa Viagem
  9. Brejo Santo
  10. Canindé
  11. Carnaubal
  12. Catunda
  13. Cedro
  14. Choró
  15. Crateús
  16. Croatá
  17. Deputado Irapuan Pinheiro
  18. Ererê
  19. Graça
  20. Guaraciaba do Norte
  21. Hidrolândia
  22. Ibaretama
  23. Ibiapina
  24. Ibicuitinga
  25. Icó
  26. Independência
  27. Ipaporanga
  28. Ipaumirim
  29. Ipu
  30. Ipueiras
  31. Iracema
  32. Itatira
  33. Jaguaretama
  34. Jaguaribara
  35. Jaguaribe
  36. Jardim
  37. Jati
  38. Lavras da Mangabeira
  39. Limoeiro do Norte
  40. Madalena
  41. Mauriti
  42. Milagres
  43. Milhã
  44. Missão Velha
  45. Mombaça
  46. Monsenhor Tabosa
  47. Morada Nova
  48. Nova Russas
  49. Novo Oriente
  50. Orós
  51. Pedra Branca
  52. Penaforte
  53. Pereiro
  54. Piquet Carneiro
  55. Pires Ferreira
  56. Poranga
  57. Porteiras
  58. Potiretama
  59. Quiterianópolis
  60. Quixadá
  61. Quixelô
  62. Quixeramobim
  63. Reriutaba
  64. Santa Quitéria
  65. São Benedito
  66. São João do Jaguaribe
  67. Senador Pompeu
  68. Solonópole
  69. Tabuleiro do Norte
  70. Tamboril
  71. Tauá
  72. Umari
  73. Varjota

