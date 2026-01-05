Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ondas de calor: 18 municípios registram temperaturas acima de 35 °C no CE

Os números foram coletados nas últimas 24 horas pela Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Funceme
Pelo menos 18 municípios do Ceará registraram temperaturas superiores a 35 ºC nesta segunda-feira, 5. A região de Penaforte, a 486,72 km da Capital, registrou a maior tempérie com 39.8 ºC. O município de Juazeiro do Norte teve o menor número, com 25 ºC.

Em novembro último, Penaforte havia registrado a maior temperatura do Ceará no ano de 2025, com 41 ºC.

Os números foram coletados nas últimas 24 horas pela Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Francisco Vasconcelos Junior, diretor técnico da Funceme, explica que o processo de previsão de ondas de calor começa com uma análise prévia das condições climatológicas e as temperaturas consideradas normais para uma dada região.

“Temos a análise do histórico [de temperatura] e ficamos com a previsão dos modelos. Se a previsão é que ocorra em no mínimo 3 dias e acima do histórico, então temos uma onda de calor”.

Segundo ele, as regiões com picos estão no Sertão Central do Ceará, como “Independência, Crateús e Tauá”.

“Hoje temos vento mais fraco e um baixíssimo transporte de umidade para dentro do continente. A gente tem uma diminuição severa da umidade relativa [do ar]”.

Sobre chuvas, Francisco afirma que a tendência é diminuir. A ação se dá devido a um vórtice, que está ocorrendo ao leste da região Nordeste, o que favorece a condições não tão favoráveis de chuva no Estado.

“A gente não consegue ter nuvens sendo produzidas, a conexão [do vórtice] está sendo desenvolvida no Nordeste todo. Esse mês de janeiro será abaixo da média histórica”, revela.

Confira abaixo as temperaturas registradas em cada município

  • Penaforte (39.8 ºC)
  • Alto Santo | Castanhão (37.3 ºC)
  • Jaguaribara (36.8 ºC)
  • Piquet Carneiro | Barra do Serrote (36.7 ºC)
  • Ibaretama (36.7 ºC)
  • Baturité | APA (36.5 ºC)
  • Quixeramobim | Cuandu (36.5 ºC)
  • Russas (36.4 ºC)
  • Varjota (36.4 ºC)
  • Tejuçuoca (36.4 ºC)
  • Missão Velha | Sitio Barreiras (36.3 ºC)
  • Amontada (36.3 ºC)
  • Canindé | Cangati (36.2 ºC)
  • Camocim (36.1 ºC)
  • Independência (35. 8 ºC)
  • Parambu (35.8 ºC)
  • Iguatu (35. 7 ºC)
  • Piquet Carneiro | Tataíra (35. 7 ºC)
  • Itatira (35.6 ºC)
  • Piquet Carneiro | Mororó (35.4 ºC)
  • Morada Nova | Fazenda Itaueira (34.7 ºC)
  • Aiuaba (34.6 ºC)
  • Araripe | Chapada Cruz do Monte (34.1 ºC)
  • Crato | Sede (34 ºC)
  • Santa Quitéria (33.6 ºC)
  • Pacajus (33. 6 ºC)
  • Fortaleza | Itaperi (33.2 ºC)
  • Poranga (32.5 ºC)
  • São Gonçalo do Amarante | Jardim Botânico (32.5 ºC)
  • Icapuí - Fazenda Agrícola Famosa (32.1 ºC)
  • São Benedito - Sítio Ingazeira (30.2 ºC)
  • Limoeiro do Norte (25.1 ºC)

