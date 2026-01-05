Ondas de calor: 18 municípios registram temperaturas acima de 35 °C no CE

Mês de janeiro terá número de chuvas abaixo da média histórica / Crédito: Rossin/adobestock

Pelo menos 18 municípios do Ceará registraram temperaturas superiores a 35 ºC nesta segunda-feira, 5. A região de Penaforte, a 486,72 km da Capital, registrou a maior tempérie com 39.8 ºC. O município de Juazeiro do Norte teve o menor número, com 25 ºC. Em novembro último, Penaforte havia registrado a maior temperatura do Ceará no ano de 2025, com 41 ºC.

Ceará deve ter chuvas irregulares e abaixo da média em janeiro; SAIBA MAIS Os números foram coletados nas últimas 24 horas pela Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Francisco Vasconcelos Junior, diretor técnico da Funceme, explica que o processo de previsão de ondas de calor começa com uma análise prévia das condições climatológicas e as temperaturas consideradas normais para uma dada região. “Temos a análise do histórico [de temperatura] e ficamos com a previsão dos modelos. Se a previsão é que ocorra em no mínimo 3 dias e acima do histórico, então temos uma onda de calor”.