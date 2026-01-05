Ondas de calor: 18 municípios registram temperaturas acima de 35 °C no CE

Ondas de calor: 18 municípios registram temperaturas acima de 35 °C no CEOs números foram coletados nas últimas 24 horas pela Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Funceme
Pelo menos 18 municípios do Ceará registraram temperaturas superiores a 35 ºC nesta segunda-feira, 5. A região de Penaforte, a 486,72 km da Capital, registrou a maior tempérie com 39.8 ºC. O município de Juazeiro do Norte teve o menor número, com 25 ºC.
Em novembro último, Penaforte havia registrado a maior temperatura do Ceará no ano de 2025, com 41 ºC.
Ceará deve ter chuvas irregulares e abaixo da média em janeiro; SAIBA MAIS
Os números foram coletados nas últimas 24 horas pela Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Francisco Vasconcelos Junior, diretor técnico da Funceme, explica que o processo de previsão de ondas de calor começa com uma análise prévia das condições climatológicas e as temperaturas consideradas normais para uma dada região.
“Temos a análise do histórico [de temperatura] e ficamos com a previsão dos modelos. Se a previsão é que ocorra em no mínimo 3 dias e acima do histórico, então temos uma onda de calor”.
Segundo ele, as regiões com picos estão no Sertão Central do Ceará, como “Independência, Crateús e Tauá”.
“Hoje temos vento mais fraco e um baixíssimo transporte de umidade para dentro do continente. A gente tem uma diminuição severa da umidade relativa [do ar]”.
Sobre chuvas, Francisco afirma que a tendência é diminuir. A ação se dá devido a um vórtice, que está ocorrendo ao leste da região Nordeste, o que favorece a condições não tão favoráveis de chuva no Estado.
“A gente não consegue ter nuvens sendo produzidas, a conexão [do vórtice] está sendo desenvolvida no Nordeste todo. Esse mês de janeiro será abaixo da média histórica”, revela.
Confira abaixo as temperaturas registradas em cada município
- Penaforte (39.8 ºC)
- Alto Santo | Castanhão (37.3 ºC)
- Jaguaribara (36.8 ºC)
- Piquet Carneiro | Barra do Serrote (36.7 ºC)
- Ibaretama (36.7 ºC)
- Baturité | APA (36.5 ºC)
- Quixeramobim | Cuandu (36.5 ºC)
- Russas (36.4 ºC)
- Varjota (36.4 ºC)
- Tejuçuoca (36.4 ºC)
- Missão Velha | Sitio Barreiras (36.3 ºC)
- Amontada (36.3 ºC)
- Canindé | Cangati (36.2 ºC)
- Camocim (36.1 ºC)
- Independência (35. 8 ºC)
- Parambu (35.8 ºC)
- Iguatu (35. 7 ºC)
- Piquet Carneiro | Tataíra (35. 7 ºC)
- Itatira (35.6 ºC)
- Piquet Carneiro | Mororó (35.4 ºC)
- Morada Nova | Fazenda Itaueira (34.7 ºC)
- Aiuaba (34.6 ºC)
- Araripe | Chapada Cruz do Monte (34.1 ºC)
- Crato | Sede (34 ºC)
- Santa Quitéria (33.6 ºC)
- Pacajus (33. 6 ºC)
- Fortaleza | Itaperi (33.2 ºC)
- Poranga (32.5 ºC)
- São Gonçalo do Amarante | Jardim Botânico (32.5 ºC)
- Icapuí - Fazenda Agrícola Famosa (32.1 ºC)
- São Benedito - Sítio Ingazeira (30.2 ºC)
- Limoeiro do Norte (25.1 ºC)