Com 368 animais, Cetas do Ceará decreta quarentena após detecção de poliomavírus

O Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas) do Ceará, em Fortaleza, será temporariamente fechado para o recebimento de novos animais. A restrição ocorre após a detecção de um poliomavírus em dois papagaios-campeiros que estavam sob cuidados da unidade, conforme o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



Todos os animais mantidos no local passarão a cumprir isolamento sanitário a partir deste mês. A aplicação do protocolo, que prevê testagens periódicas das aves, tem duração estimada de cerca de 90 dias. Os animais que apresentarem resultado positivo para o vírus serão submetidos à eutanásia, conforme as normas sanitárias. A cada 15 dias, são realizados novos testes para identificar possíveis casos. Caso não haja novos animais positivados, após três meses o Cetas poderá retomar o recebimento de aves. O Cetas tem como objetivo a triagem, o tratamento e a reabilitação de animais silvestres resgatados de situações de risco, como maus-tratos, tráfico ilegal ou acidentes em áreas urbanas e rurais. Após o processo de recuperação, quando possível, os animais deverão ser reintegrados ao seu habitat natural, seguindo critérios técnicos e ambientais. Atualmente, 368 animais estão sob os cuidados do Cetas-CE, dos quais cerca de 85% são aves.



85% dos animais sob os cuidados do Cetas são aves Crédito: Ibama-CE/Reprodução O poliomavírus é uma doença que afeta principalmente psitacídeos, grupo que inclui araras, papagaios e periquitos, mas que também pode atingir outras espécies de aves. “Ele já existe em muitos países, mas é um vírus de origem predominantemente da região da Austrália. Com o processo de importação de aves para o Brasil, algumas vieram contaminadas”, detalha Alberto Klefasz, analista ambiental do Cetas-CE. O vírus é considerado altamente contagioso, com sua contaminação ocorrendo principalmente pelo ar. A doença provoca deformações e queda das penas, descamação da pele e alterações no bico. Também pode causar problemas respiratórios, inflamações em órgãos e, em casos graves, levar à morte.