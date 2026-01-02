Altas temperaturas e chuvas passageiras devem iniciar 2026 no CE

Altas temperaturas e chuvas passageiras: veja primeiro fim de semana de 2026 no CECeará pode registrar tempo firme em grande parte do Estado, com altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar, especialmente nas áreas do centro-sul cearense até este domingo, 4
A previsão do tempo indica que o Ceará deve seguir sob predomínio de condições de estabilidade atmosférica até este domingo, 4, iniciando a primeira semana de 2026.
O cenário favorece tempo firme em grande parte do Estado, com altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar, especialmente nas áreas do centro-sul cearense.
Dados extraídos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontam ainda que, apesar do predomínio do sol, não estão descartadas chuvas fracas e passageiras em áreas pontuais.
Na faixa litorânea, as precipitações podem ocorrer durante as madrugadas e no início das manhãs. Já nas regiões da Ibiapaba, Litoral Norte, Cariri e em áreas do Sertão Central e Inhamuns, os registros tendem a se concentrar entre as tardes e as noites.
Esses eventos estão associados, principalmente, aos efeitos das brisas terrestre e marítima, além da combinação favorável entre temperatura, umidade e relevo.
Qual a previsão de temperaturas?
Segundo a Funceme, as temperaturas máximas devem variar entre 35°C e 39°C no Litoral Norte, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões do Estado, os termômetros devem marcar entre 30°C e 35°C.
A umidade relativa do ar tende a apresentar valores mínimos entre 25% e 35% nas macrorregiões da Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns. Na Ibiapaba, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Litoral do Pecém, os índices devem variar entre 35% e 55%. No Litoral de Fortaleza, a umidade permanece acima de 40% ao longo de todo o período.
Os ventos sopram de Leste–Sudeste durante as madrugadas e manhãs, variando para Leste–Nordeste nas tardes e noites. As velocidades máximas previstas ficam entre 40 e 55 km/h, com maior intensidade nas áreas de serra, na Jaguaribana e na faixa litorânea.
Como fica o tempo na Região Metropolitana de Fortaleza?
De acordo com a Fundação, em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), a previsão aponta possibilidade de chuvas fracas e passageiras durante as madrugadas e no início das manhãs, com céu variando de nublado a poucas nuvens ao longo do dia.
As temperaturas máximas devem ficar entre 31°C e 33°C em Fortaleza e entre 31°C e 34°C na RMF. As mínimas variam de 24°C a 26°C na Capital e de 22°C a 26°C na Região Metropolitana. A umidade relativa do ar deve se manter acima de 40%, enquanto os ventos sopram predominantemente de Leste–Sudeste, com velocidade máxima em torno de 45 km/h.
Onde choveu no Ceará nas últimas 24 horas?
Conforme balanço parcial do órgão, nas últimas 24 horas, houve registro pluviométrico apenas no município de Ipaporanga, localizado a 318 km de Fortaleza, com acumulado de 20 milímetros. Enquanto o primeiro dia do ano foi marcado por chuva em seis localidades.
São elas:
Jati: 16 mm
Ipaporanga: 10 mm
Brejo Santo: 7 mm
Milagres: 3.4 mm
Crato: 2 mm
Missão Velha: 1 mm
Confira previsão detalhada para cada dia
- Sexta-feira, 2
Tarde: céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte e na Ibiapaba.
Noite: céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri.
- Sábado, 3
Madrugada: céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém.
Manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité, no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém.
Tarde e noite: céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões.
- Domingo, 4
Madrugada: céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém.
Manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Cariri.
Tarde e noite: céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões.