Altas temperaturas e chuvas passageiras devem iniciar 2026 no CE

Foto de apoio ilustrativo: altas temperaturas e chuva passageira devem marcar primeiro fim de semana de 2026 no Ceará / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A previsão do tempo indica que o Ceará deve seguir sob predomínio de condições de estabilidade atmosférica até este domingo, 4, iniciando a primeira semana de 2026. Ceará tem previsão de onda de calor com temperaturas até 3 ºC acima do normal; ENTENDA



Esses eventos estão associados, principalmente, aos efeitos das brisas terrestre e marítima, além da combinação favorável entre temperatura, umidade e relevo. Qual a previsão de temperaturas? Segundo a Funceme, as temperaturas máximas devem variar entre 35°C e 39°C no Litoral Norte, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões do Estado, os termômetros devem marcar entre 30°C e 35°C. A umidade relativa do ar tende a apresentar valores mínimos entre 25% e 35% nas macrorregiões da Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns. Na Ibiapaba, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Litoral do Pecém, os índices devem variar entre 35% e 55%. No Litoral de Fortaleza, a umidade permanece acima de 40% ao longo de todo o período.

Os ventos sopram de Leste–Sudeste durante as madrugadas e manhãs, variando para Leste–Nordeste nas tardes e noites. As velocidades máximas previstas ficam entre 40 e 55 km/h, com maior intensidade nas áreas de serra, na Jaguaribana e na faixa litorânea. Como fica o tempo na Região Metropolitana de Fortaleza? De acordo com a Fundação, em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), a previsão aponta possibilidade de chuvas fracas e passageiras durante as madrugadas e no início das manhãs, com céu variando de nublado a poucas nuvens ao longo do dia. As temperaturas máximas devem ficar entre 31°C e 33°C em Fortaleza e entre 31°C e 34°C na RMF. As mínimas variam de 24°C a 26°C na Capital e de 22°C a 26°C na Região Metropolitana. A umidade relativa do ar deve se manter acima de 40%, enquanto os ventos sopram predominantemente de Leste–Sudeste, com velocidade máxima em torno de 45 km/h.