Ressaca do mar causa prejuízos na Praia da Lagoinha

Avanço do mar provocou danos na orla e expôs a vulnerabilidade da Praia da Lagoinha diante de episódios de ressaca / Crédito: Reprodução/Instagram

A Praia da Lagoinha, em Paraipaba, está sendo atingida por uma forte ressaca do mar neste início de janeiro de 2026. No sábado, 3, ondas avançaram sobre a faixa de areia, alcançaram a orla e destruíram estruturas de barracas e equipamentos usados por comerciantes locais.

Moradores e trabalhadores da praia relataram que esta foi a maior ressaca registrada na região nos últimos 20 anos. Moradora de Paraipaba desde que nasceu, Kaylane Garcia afirma que nunca havia presenciado um episódio dessa intensidade. Segundo ela, em 2024 também houve ressaca, mas com impactos bem menores. "Nunca tinha visto algo parecido. Os moradores mais antigos contam que uma ressaca assim, dessa proporção, só tinha acontecido há uns 20 anos", relata.

A força do mar assustou moradores, turistas e comerciantes. Barracas tiveram coberturas arrancadas, equipamentos foram danificados e parte da estrutura montada na orla precisou ser retirada às pressas. O cenário evidenciou a intensidade das ondas e reacendeu o debate sobre os riscos do avanço do mar em áreas com ocupação próxima à linha d’água. Ondas avançaram sobre a orla Durante o episódio, o mar ultrapassou completamente a faixa de areia e atingiu áreas normalmente ocupadas por estruturas comerciais. A paraipabense descreve que espaços antes usados por banhistas simplesmente desapareceram.