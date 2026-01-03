Poluição e hábitos da população favorece proliferação de pombos em Fortaleza

Na foto, pombos na Praça do Ferreira / Crédito: FERNANDA BARROS

Os pombos domésticos, também chamados de pombos-comuns, viraram parte da paisagem em áreas centrais de Fortaleza, como Praça do Ferreira e Praça da Sé, além de pontos turísticos como as praias de Iracema e do Futuro. Consideradas por muitos como “pragas urbanas”, pombos podem ser vetores de doenças. Especialistas, contudo, apontam que o problema não está exatamente na presença de pombos, mas nas condições ambientais que favorecem sua reprodução e concentração no meio urbano.

LEIA TAMBÉM | Praça do Ferreira reabre ao público após obra de requalificação

Inaugurada há pouco mais de um mês, após reforma, a Praça do Ferreira, no Centro, é um dos pontos da Capital onde pombos dividem espaço com os transeuntes. Agora, porém, a presença das aves é menor do que antes da intervenção. Mesmo assim, ainda é possível observar alguns pombos, que se revezam entre o alto dos prédios do entorno e o piso da praça. Para o aposentado José Ademir, que frequentemente passa pela Praça do Ferreira, os pombos estão ali devido o fácil acesso a alimentos. “Às vezes, eu passava e via o pessoal dando alimento, deveria ser ração. Só que esses pombos dão doença, né? Antigamente ninguém sabia disso, mas hoje já é bem conhecido”, comenta. Ele diz acreditar que deveria haver uma ação de controle dos pombos. “Acho que tem que ter um cuidado para eles não se multiplicarem aqui. Eu acho que é uma responsabilidade da Prefeitura. Era para existir um departamento responsável por toda essa questão”, afirma.

Nem todos, porém, veem a presença de forma negativa. O aposentado Osvaldo Mota Rodrigues, 72, gosta de pombos. Para ele, os riscos à saúde relacionados às aves estão associados às condições do ambiente urbano. Na foto, pombos na Praça do Ferreira Crédito: FERNANDA BARROS Na foto, pombos na Praça do Ferreira. Crédito: FERNANDA BARROS Na foto, pombos na Praça do Ferreira. Crédito: FERNANDA BARROS “Dizem que pode fazer mal à saúde, mas só esses que vivem na rua, porque o pombo de rua se alimenta de tudo que vê. Mesmo assim, acho que a natureza deve ser respeitada, e os pombos têm o direito de viver a vida deles também. Em alguns países de fora são até respeitados", afirma. Na Praça da Sé, próxima à Catedral Metropolitana de Fortaleza, a movimentação dos pombos parece variar conforme o fluxo de pessoas. Na manhã em que O POVO esteve no local, não havia quase nenhum em solo, apesar de ocasionalmente aparecerem no topo do templo religioso.

O vendedor de bebidas Francisco Júnior, 25, explica que o comportamento dos pombos muda conforme o dia. “Hoje teve feira, então tem menos pombos porque circula mais gente. Eu creio que seja isso, quando tem muita movimentação, eles se afastam um pouco”, diz. Na foto, pombos na calçada da Catedral da Sé de Fortaleza. Crédito: FERNANDA BARROS Na foto, pombos no Centro Cultural BNB Crédito: FERNANDA BARROS Na foto, pombos na Praça da Sé Crédito: FERNANDA BARROS Na foto, pombos na Praça do Ferreira Crédito: FERNANDA BARROS Segundo ele, a maior concentração costuma ser ao lado da Igreja, onde pessoas costumam jogar comida para eles. Ele diz admirar a presença das aves. “Gosto demais dos bichinhos. Acho que deixam a cidade mais bonita, com certeza. É como se fossem as gaivotas flutuando sobre o mar, que hoje quase não existem mais”.