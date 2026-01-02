Ceará tem onda de calor com temperaturas até 3 ºC acima do normal

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará tem previsão de onda de calor com temperaturas até 3 ºC acima do normal

Motivos seriam a escassez de chuva e a baixa umidade do ar, segundo a Funceme. Inmet emitiu aviso amarelo. Situação se mantém até 3 de janeiro
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) alerta que os primeiros dias de 2026 em Fortaleza e em diversas regiões do Ceará serão de calor intenso, com temperaturas que podem ficar até 3 °C acima do normal até o dia 3 de janeiro.

Em algumas regiões do mapa de calor do Ceará, a previsão é de onda de calor (quando a média histórica de uma região é superada), com temperaturas passando dos 39 °C.

Estão nessa situação os municípios de:

  • Mucambo, Pacobá e Graça, localizados na microrregião de Sobral, e
  • Jati e Penaforte, na região do Cariri.

Fortaleza e a Região Metropolitana aparecem no mapa com temperaturas entre 34 °C e 36 °C, consideradas como calor intenso segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As causas para o calor que o cearense está sentindo nesses dias seriam a escassez de chuva e a baixa umidade do ar, de acordo com a Funceme.

Nessa quinta-feira, 1º, o Inmet emitiu um alerta amarelo (indicativo de situação meteorológica com potencial de se tornar perigosa) para a umidade no estado. A umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%.

O município de Acopiara está na lista do alerta do Inmet juntamente com oito municípios dos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte.

Conforme o alerta publicado pelo instituto nas redes sociais, as orientações para a população são as seguintes:

  • Ingestão de bastante líquido;
  • Evitar desgaste físico nas horas mais secas;
  • Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

