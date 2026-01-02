Ceará tem onda de calor com temperaturas até 3 ºC acima do normal

Onda de calor atinge os cearenses nos primeiros dias de 2026 / Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) alerta que os primeiros dias de 2026 em Fortaleza e em diversas regiões do Ceará serão de calor intenso, com temperaturas que podem ficar até 3 °C acima do normal até o dia 3 de janeiro. Em algumas regiões do mapa de calor do Ceará, a previsão é de onda de calor (quando a média histórica de uma região é superada), com temperaturas passando dos 39 °C.

Nessa quinta-feira, 1º, o Inmet emitiu um alerta amarelo (indicativo de situação meteorológica com potencial de se tornar perigosa) para a umidade no estado. A umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%. O município de Acopiara está na lista do alerta do Inmet juntamente com oito municípios dos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte. Conforme o alerta publicado pelo instituto nas redes sociais, as orientações para a população são as seguintes: