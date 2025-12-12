Chapada do Araripe é a terceira unidade de conservação mais desmatada do Brasil, aponta MapBiomas

Segundo o Relatório Anual de Desmatamento, foram mais de 5 mil hectares de vegetação perdidos em um ano

A APA Araripe é uma unidade federal de uso sustentável, o que permite a existência de propriedades privadas, agricultura e indústrias em seu território. De acordo com o chefe do ICMBio Araripe, Carlos Augusto Pinheiro, o avanço do agronegócio é a principal causa de desmatamento na APA.

A Área de Proteção Ambiental (APA) da Chapada do Araripe perdeu 5.965 hectares de vegetação em 2024 , segundo o Relatório Anual de Desmatamento, do MapBiomas. O volume coloca a APA localizada no Cariri como a terceira área de conservação mais desmatada do Brasil.

“O agronegócio chegou muito forte à região, convertendo as áreas de caatinga para pastagem ou plantação de milho e até soja”, pontuou Pinheiro. “Nós não somos contra as atividades agropecuárias, o que a gente combate é esse desmatamento de forma ilegal”, complementou. As ações de desmatamento para plantio devem seguir as normas do Código Florestal e só podem ser realizadas mediante autorização de órgãos ambientais.

Além do desmatamento, as queimadas também agravam a devastação da Chapada. De acordo com o Boletim do Fogo, do Corpo de Bombeiros Militares do Ceará, o Crato registrou 68 ocorrências de incêndios em vegetação somente em novembro de 2025, ocupando o terceiro lugar no ranking estadual.

No acumulado do ano, o número de queimadas na região também cresceu de forma significativa. Foram 843 ocorrências em 2025, contra 776 registradas em 2024. Para as equipes de combate ao fogo, o aumento reflete tanto períodos mais secos quanto práticas inadequadas no manejo de áreas rurais.

