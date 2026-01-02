UFC lança edital com 20 vagas para professor substituto em Fortaleza, Sobral e CrateúsInscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail da unidade interessada, conforme edital; salário pode chegar a R$ 8 mil
A Universidade Federal do Ceará (UFC) lançou edital de seleção para professor substituto, com 20 vagas nos campi de Fortaleza, Sobral e Crateús. As oportunidades são para regimes de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, com remuneração que varia de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29, conforme a carga horária e a titulação exigida.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por e-mail, diretamente com a unidade ou subunidade interessada, conforme os contatos e orientações disponíveis no edital.
Confira onde há vagas disponíveis
No campus de Fortaleza, há vagas nos departamentos de Biologia, Matemática, Ciências da Informação, Letras Vernáculas, Direito Privado, Contabilidade, Estudos Especializados, Teoria e Prática do Ensino, Farmácia e Cirurgia, além dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Teatro e Educação Física.
No campus de Sobral, o curso de Medicina oferta uma vaga para o setor de Urgências Médicas/Clínica Médica/Internato, em regime de 20 horas semanais.
Já no campus de Crateús, a vaga é destinada ao setor de Tecnologia e Gestão Ambiental, com regime de 40 horas.
Além da ampla concorrência, o edital prevê reserva de vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência (PcD).
De acordo com a UFC, os contratos serão firmados por tempo determinado, com prazo máximo de até dois anos, conforme necessidade.
As informações sobre inscrições, calendário das provas e divulgação dos resultados devem ser obtidas diretamente com a unidade ou subunidade responsável, por meio do e-mail indicado no edital.
