Ceará registra aumento no número de mortes em rodovias federais, aponta estudo

FDC divulga estudo mais abrangente sobre acidentes nas rodovias federais brasileiras. / Crédito: Mauri Melo

Uma pesquisa coordenada pela Fundação Dom Cabral (FDC), divulgada nesta quarta-feira, 10, revela que o Ceará registrou 1.433 acidentes em rodovias federais em 2024. Embora o número seja menor que o de 2018, o Estado apresentou um aumento preocupante na severidade das ocorrências ao longo dos últimos anos.

Os resultados, que analisam o período de 2018 a 2024, mostram que, após a queda registrada em 2020 e 2021 — anos marcados pela pandemia —, o número total de acidentes voltou a crescer.

Evolução dos acidentes no Ceará e Fortaleza O Ceará somou 1.588 acidentes em 2018, 1.635 em 2019, 1.513 em 2020 e 1.500 em 2021. A partir de 2022, o indicador voltou a subir: foram 1.263 acidentes naquele ano, 1.313 em 2023 e 1.433 em 2024. Apesar de inferior ao registrado em 2018, 2024 apresentou o maior número de vítimas da série, com 179 mortes, e também o maior número de feridos graves, 489. Em contraste, 2022 teve o menor registro de feridos graves: 390. Em Fortaleza, a tendência também é de crescimento. A Capital passou de 339 acidentes em 2018 para 442 em 2024. O número de vítimas aumentou de 12 para 28 no período, enquanto o total de feridos graves subiu de 93 para 123.

Cenário nacional segue tendência semelhante Em 2024, as rodovias federais brasileiras voltaram a registrar os piores índices de segurança viária desde 2018. Naquele ano, foram contabilizados 51.753 acidentes. Em 2020, devido às restrições da pandemia, houve queda para 48.416. A partir de 2021, porém, o total voltou a subir e alcançou o ápice em 2024: 56.117 acidentes — 8% a mais do que em 2018. "O ponto central desse estudo é a severidade dos acidentes. Observamos que, apesar do volume total de ocorrências se manter relativamente estável, o número de feridos graves e vítimas cresceu consideravelmente entre 2022 e 2024", destacou Paulo Resende, coordenador do Núcleo de Logística da FDC.



Como o estudo foi feito Para garantir comparabilidade entre trechos com diferentes níveis de tráfego, a pesquisa cruzou dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) — responsável pelo volume de tráfego — com boletins de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O levantamento considera apenas trechos com fluxo a partir de mil veículos por dia. Duas métricas principais foram utilizadas:

- Taxa de Acidentes (TAc): neutraliza a influência do volume de tráfego, permitindo comparações entre trechos distintos.

- Taxa de Severidade: índice ponderado que atribui peso 1 a acidentes com danos materiais e peso 13 a acidentes com mortes.

