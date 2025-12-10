Estudantes da rede estadual são premiados no concurso Enem Mix de redação

Estudantes da rede estadual são premiados no concurso Enem Mix de redaçãoJovens receberam smartphones e notebooks como reconhecimento às habilidades em redação; iniciativa é desenvolvida pela Fundação Demócrito Rocha, em parceria com a Seduc
A manhã desta quarta-feira, 10, marcou o encerramento da 9ª edição do concurso de redação do programa Enem Mix, que reconhece talentos de escolas públicas do Ceará na escrita. Ao todo, 23 estudante se destacaram pela qualidade dos textos e foram premiados com smartphones e notebooks, entregues durante cerimônia realizada na sede do Grupo de Comunicação O POVO, em Fortaleza.
O concurso é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), que fornece material didático e correções gratuitas para alunos da rede pública produzirem textos dissertativos argumentativos.
Ao longo do ano, os discentes são convidados a escreverem sobre cinco temas de relevância atual na sociedade, abordados em inforreportagens do jornal O POVO. As redações são corrigidas por especialistas na área, que atribuem nota e retornam aos alunos quais pontos do texto podem ser melhorados, visando a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
"Ao receber esses feedbacks, a gente [alunos] pôde entender onde estava errando, o que daria certo incrementar na redação e o que não daria também. Foi muito importante evoluir da primeira até a última redação, tentando sempre colocar em prática o que era comentado pelos corretores nas outras redações para montar um projeto de texto", conta Naylon Duarte, 17, estudante da EEEP Wellington Belém de Figueiredo, em Nova Olinda, e primeiro colocado geral do concurso, com nota máxima.
Para a premiação é selecionado um assunto dentre os cinco propostos aos estudantes durante o ano. Nesta edição, o tema sorteado foi "O professor brasileiro: combate ao adoecimento mental e físico dos profissionais da educação", abordado em reportagem publicada no dia 23 de setembro deste ano.
Iva Félix, professora de Naylon, pontua que o tema é uma importante oportunidade para discutir a sobrecarga de trabalho do professor e a necessidade de melhor remuneração e acompanhamento psicológico, propostas tratadas pelo estudante no texto.
"Quando a gente fala sobre adoecimento mental, todo professor sabe que é a sobrecarga, as cobranças. O professor de redação ou qualquer outro sempre leva trabalho para casa. É muito exaustivo mentalmente e essa sobrecarga vai causando apatia. Você vai ficando tão cansado que vai tirando o prazer de trabalhar, de trazer ideias inovadoras para os seus alunos, porque não dá tempo pesquisar", conta a docente nas áreas de português e redação.
A escolha de temais atuais para o concurso incentiva o estudante a olhar e pensar como os problemas ao redor dele podem ser resolvidos. Junto ao treinamento da escrita, a proposta é formar não só alunos melhores, mas também cidadãos mais atentos e engajados em sociedade.
"Cada tema para a gente é muito caro. São questões sociais importantes de serem discutidas e refletidas em sala de aula levando em conta que estamos formando cidadãos. Cada um é agente social que olha para o seu contexto, para suas problemáticas, analisam e pensam em possíveis soluções", afirma a coordenadora de Protagonismo Estudantil e Educação Complementar da Seduc, Bruna Leão.
Em 2025, mais de 66 mil redações foram enviadas por 49.153 participantes. Dentre essas, 14.360 se adequaram ao tema sorteado para o prêmio. Os estudantes que não haviam escrito sobre o assunto tiveram duas semanas para enviar novos textos.
Prêmio reforça parceria entre FDR e Seduc para preparo dos estudantes
Há dez anos, todo o material didático presente na plataforma Enem Mix é utilizado de forma gratuita pelas escolas estaduais na preparação dos estudantes para o Enem. O concurso, por sua vez, finaliza um calendário de colaboração que perdura todo o ano, com aulões, simulados, momentos de descontração e outras iniciativas oriundas da parceria entre a FDR e a Seduc.
"É uma parceria que está consolidada na nossa rede e os números são evidentes nesse sentido. Cada iniciativa de agenda que a gente toma tem uma grande participação das escolas e gera no final das contas o resultado maior que é o ingresso em massa dos estudantes no ensino superior", afirma o secretário executivo estadual de Equidade, Direitos Humanos, Educação Complementar e Protagonismo Estudantil, Helder Nogueira.
Confira imagens da premiação
Para o grupo, o Enem Mix é uma das principais ações da Fundação Demócrito Rocha, que junto a projetos como a produção de fascículos, a Universidade Aberta do Nordeste e dezenas de outras ações em empreendedorismo, trabalho e educação, fomenta a capacitação de milhões de cearenses.
"A Fundação existe para a educação. Temos muito mais de um milhão de alunos que já passaram por essa casa através dos nossos cursos. Dos cinco eixos Educação; tecnologia; comunicação; esporte; cultura e entretenimento dessa empresa, a educação é o principal deles. A educomunicação é a base de tudo, por isso estamos há 40 anos fazendo isso", comenta a presidente do Grupo O POVO de Comunicação e da Fundação Demócrito Rocha, Luciana Dummar.
Confira lista dos estudantes premiados
O concurso foi dividido nas etapas escolar, regional e estadual. Na etapa escolar, o estudante com a maior nota em cada estabelecimento de ensino recebeu um certificado, entregue pela Seduc.
Na etapa regional, os estudantes com o melhor resultado em cada uma das 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes) e três Superintendências das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefors) receberam um smartphone.
Os três melhores colocados dentre esses levaram para casa, além do smartphone, um notebook, como prêmio da etapa estadual. Os professores dos alunos premiados na etapa estadual também receberam um smartphone. Confira a lista:
Etapa regional
Crede 01
- Autor (A): Otávio Falcão Cavalcante Barros
- Escola: Eeep Professora Alda Façanha - Aquiraz
Crede 02
- Autor (A): Valeria Rodrigues Alves
- Escola: Eem Anastácio Alves Braga - Itapipoca
Crede 03
- Autor (A): Tamires Maria dos Santos Gomes
- Escola: Eemti Prefeito José Maria Monteiro – Itarema
Crede 04
- Autor (A): Francisco Matheus Nascimento dos Santos
- Escola: Eeep Monsenhor Expedito da Silveira de Sousa - Camocim
Crede 05
- Autor (A): Jamilly Batista de Oliveira
- Escola: Eeep Deputado José Maria Melo – Guaraciaba do Norte
Crede 06
- Autor (A): Yara Bianca de Sousa
- Escola: Eemti Doutor José Euclides Ferreira Gomes Júnior - Sobral
Crede 07
- Autor (A): Antônio Luan Tavares da Silva
- Escola: Eem Frei Policarpo - Canindé
Crede 08
- Autor (A): Jhoão Ghabryel Farias Ferreira
- Escola: Eeep Doutor Salomão Alves de Moura - Aracoiaba
Crede 09
- Autor (A): João Gabriel do Carmo Gomes
- Escola: Eemti Maria Dolores Alcântara e Silva - Horizonte
Crede 10
- Autor (A): José Mardilson Costa de Souza Júnior
- Escola: Eeep Lúcia Baltazar Costa – Limoeiro do Norte
Crede 11
- Autor (A): Giulia Melissa Junqueira de Lima
- Escola: Eemti Deputado Joaquim de Figueiredo Corrêa - Iracema
Crede 12
- Autor (A): Robson Diêgo Costa Gustavo
- Escola: Eeep Doutor José Alves da Silveira - Quixeramobim
Crede 13
- Autor (A): Maria Eduarda de Mesquita Soares
- Escola: Eeep Maria Madeiro Dias - Monsenhor Tabosa
Crede 14
- Autor (A): Taise Pinheiro Almeida
- Escola: Eemti Joaquim Josué da Costa - Deputado Irapuan Pinheiro
Crede 15
- Autor (A): Marcos Ryan Alves Silva
- Escola: Eemti Maria das Dores Cidrão Alexandrino - Tauá
Crede 16
- Autor (A): Luana Geovana Araújo Gomes
- Escola: Eemti Liceu Doutor José Gondim - Iguatu
Crede 17
- Autor (A): Ingrid Pereira Flôr
- Escola: Eeep Professor Miguel Porfírio de Lima - Icó
Crede 18
- Autor (A): Nayon Duarte Vieira
- Escola: Eeep Wellington Belém de Figueiredo - Nova Olinda
Crede 19
- Autor (A): Suellen Alves Anastácio Bezerra
- Escola: Eeep Professor Moreira de Sousa - Juazeiro Do Norte
Crede 20
- Autor (A): Denise da Silva Araújo
- Escola: Eem Padre Amorim – Missão Velha
Sefor 01
- Autor (A): Cailane Araújo Monteiro
- Escola: Colégio da Polícia Militar Do Ceará General Edgard Facó - Fortaleza (Antônio Bezerra)
Sefor 02
- Autor (A): Laisa de Lima
- Escola: Eeep Maria José Medeiros - Fortaleza (Papicu)
Sefor 03
- Autor (A): Maria Eduarda Nogueira Valério
- Escola: Eeep Darcy Ribeiro - Fortaleza (Conjunto Esperança)
Etapa estadual
1° lugar: Nayon Duarte Vieira - Escola Wellington Belém de Figueiredo, em Nova Olinda
2° lugar: Robson Diego Costa Gustavo - Escola Doutor José Alves da Silveira, em Quixeramobim
3° lugar: Cailane de Araújo Monteiro - Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó, em Fortaleza
