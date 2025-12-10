Estudantes da rede estadual são premiados no concurso Enem Mix de redação

Alunos receberam premiação das mãos da presidente da Fundação Demócrito Rocha, Luciana Dummar e de autoridades da Seduc / Crédito: FÁBIO LIMA

A manhã desta quarta-feira, 10, marcou o encerramento da 9ª edição do concurso de redação do programa Enem Mix, que reconhece talentos de escolas públicas do Ceará na escrita. Ao todo, 23 estudante se destacaram pela qualidade dos textos e foram premiados com smartphones e notebooks, entregues durante cerimônia realizada na sede do Grupo de Comunicação O POVO, em Fortaleza. LEIA TAMBÉM | Pela 1ª vez, menos de 50% dos divórcios do Ceará resultam em guarda unilateral a mães

Para a premiação é selecionado um assunto dentre os cinco propostos aos estudantes durante o ano. Nesta edição, o tema sorteado foi "O professor brasileiro: combate ao adoecimento mental e físico dos profissionais da educação", abordado em reportagem publicada no dia 23 de setembro deste ano. Iva Félix, professora de Naylon, pontua que o tema é uma importante oportunidade para discutir a sobrecarga de trabalho do professor e a necessidade de melhor remuneração e acompanhamento psicológico, propostas tratadas pelo estudante no texto. "Quando a gente fala sobre adoecimento mental, todo professor sabe que é a sobrecarga, as cobranças. O professor de redação ou qualquer outro sempre leva trabalho para casa. É muito exaustivo mentalmente e essa sobrecarga vai causando apatia. Você vai ficando tão cansado que vai tirando o prazer de trabalhar, de trazer ideias inovadoras para os seus alunos, porque não dá tempo pesquisar", conta a docente nas áreas de português e redação.

A escolha de temais atuais para o concurso incentiva o estudante a olhar e pensar como os problemas ao redor dele podem ser resolvidos. Junto ao treinamento da escrita, a proposta é formar não só alunos melhores, mas também cidadãos mais atentos e engajados em sociedade. "Cada tema para a gente é muito caro. São questões sociais importantes de serem discutidas e refletidas em sala de aula levando em conta que estamos formando cidadãos. Cada um é agente social que olha para o seu contexto, para suas problemáticas, analisam e pensam em possíveis soluções", afirma a coordenadora de Protagonismo Estudantil e Educação Complementar da Seduc, Bruna Leão. Em 2025, mais de 66 mil redações foram enviadas por 49.153 participantes. Dentre essas, 14.360 se adequaram ao tema sorteado para o prêmio. Os estudantes que não haviam escrito sobre o assunto tiveram duas semanas para enviar novos textos.

Prêmio reforça parceria entre FDR e Seduc para preparo dos estudantes Há dez anos, todo o material didático presente na plataforma Enem Mix é utilizado de forma gratuita pelas escolas estaduais na preparação dos estudantes para o Enem. O concurso, por sua vez, finaliza um calendário de colaboração que perdura todo o ano, com aulões, simulados, momentos de descontração e outras iniciativas oriundas da parceria entre a FDR e a Seduc. "É uma parceria que está consolidada na nossa rede e os números são evidentes nesse sentido. Cada iniciativa de agenda que a gente toma tem uma grande participação das escolas e gera no final das contas o resultado maior que é o ingresso em massa dos estudantes no ensino superior", afirma o secretário executivo estadual de Equidade, Direitos Humanos, Educação Complementar e Protagonismo Estudantil, Helder Nogueira.