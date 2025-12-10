Homem é morto e uma mulher e criança são baleadas em Maracanaú

Um homem foi morto a tiros na noite dessa terça-feira, 9, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima de 28 anos foi alvejada em uma via pública da região. Outras duas pessoas também ficaram feridas no local.

O POVO apurou que elas seriam uma mulher e uma criança de 1 ano. Elas foram socorridas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A criança está em estado grave. Ainda não há informações do estado de saúde da mulher.