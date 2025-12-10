Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é morto e uma mulher e criança são baleadas em Maracanaú

Vítimas foram socorridas para UPA da região. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Tipo Notícia

Um homem foi morto a tiros na noite dessa terça-feira, 9, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima de 28 anos foi alvejada em uma via pública da região. Outras duas pessoas também ficaram feridas no local.

O POVO apurou que elas seriam uma mulher e uma criança de 1 ano. Elas foram socorridas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A criança está em estado grave. Ainda não há informações do estado de saúde da mulher.

No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. A vítima que foi a óbito possuía passagens por homicídio doloso, tráfico de drogas, receptação, crime contra a administração pública e dano.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú, responsável por elucidar a ocorrência. Nenhum suspeito do crime foi preso.

