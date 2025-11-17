Homem preso às ferragens é resgatado após acidente em Brejo Santo

Vítima perdeu o controle do veículo em uma rodovia do município. Uma aeronave da Ciopaer auxiliou no resgate

Um homem de 28 anos foi resgatado após ficar preso às ferragens de um caminhão no município de Brejo Santo, a 447,49 quilômetros de Fortaleza, no sábado, 15. O caso aconteceu após a vítima perder o controle do veículo que, em seguida, tombou em uma rodovia na região.

Diante da ocorrência, uma equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi acionada e prestou apoio no resgate da vítima.