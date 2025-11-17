Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem preso às ferragens é resgatado após acidente em Brejo Santo

Homem preso às ferragens é resgatado após acidente com caminhão em Brejo Santo

Vítima perdeu o controle do veículo em uma rodovia do município. Uma aeronave da Ciopaer auxiliou no resgate
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem de 28 anos foi resgatado após ficar preso às ferragens de um caminhão no município de Brejo Santo, a 447,49 quilômetros de Fortaleza, no sábado, 15. O caso aconteceu após a vítima perder o controle do veículo que, em seguida, tombou em uma rodovia na região.

Diante da ocorrência, uma equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi acionada e prestou apoio no resgate da vítima.

No local, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBME) também atuou no resgate. Uma aeronave da Ciopaer foi responsável pelo transporte da vítima. Após o resgate, o homem foi levado para uma unidade hospitalar por meio terrestre.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Brejo Santo, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que acompanha o caso. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar