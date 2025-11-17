Homem preso às ferragens é resgatado após acidente em Brejo Santo

Homem preso às ferragens é resgatado após acidente com caminhão em Brejo SantoVítima perdeu o controle do veículo em uma rodovia do município. Uma aeronave da Ciopaer auxiliou no resgate
Um homem de 28 anos foi resgatado após ficar preso às ferragens de um caminhão no município de Brejo Santo, a 447,49 quilômetros de Fortaleza, no sábado, 15. O caso aconteceu após a vítima perder o controle do veículo que, em seguida, tombou em uma rodovia na região.
Diante da ocorrência, uma equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi acionada e prestou apoio no resgate da vítima.
No local, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBME) também atuou no resgate. Uma aeronave da Ciopaer foi responsável pelo transporte da vítima. Após o resgate, o homem foi levado para uma unidade hospitalar por meio terrestre.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Brejo Santo, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que acompanha o caso. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
