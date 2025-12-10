PF descobre tráfico de drogas entre o Ceará, França e Tailândia

PF desarticula esquema de tráfico de drogas entre Ceará, França e TailândiaInvestigação teve início após prisão em flagrante em uma ocorrência em que 40 kg de "Skunk" estavam sendo trazidos de Belém (PA) para Fortaleza.
Operação "One Way Trip", da Polícia Federal, desarticulou esquema de tráfico de drogas internacional que utilizava o Ceará para entrada e saída de entorpecentes. O grupo criminoso relizava viagens para países europeus e asiáticos, como França e Tailândia. Sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta quarta-feira, 10.
Investigação teve início após prisão em flagrante de uma pessoa transportando 40 kg de "Skunk" de Belém (PA) para Fortaleza.
De acordo com a PF, com as diligências, foi identificada uma "cooptadora" vinculada a uma organização criminosa que utilizava o Estado como porta de entrada e saída para o tráfico de drogas.
Foi solicitado à Justiça bloqueio e sequestro de bens e valores da organização criminosa, totalizando cerca de R$ 1 milhão.