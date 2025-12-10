PF descobre tráfico de drogas entre o Ceará, França e Tailândia

Investigação teve início após prisão em flagrante em uma ocorrência em que 40 kg de "Skunk" estavam sendo trazidos de Belém (PA) para Fortaleza.

Operação "One Way Trip", da Polícia Federal, desarticulou esquema de tráfico de drogas internacional que utilizava o Ceará para entrada e saída de entorpecentes. O grupo criminoso relizava viagens para países europeus e asiáticos, como França e Tailândia. Sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta quarta-feira, 10.

