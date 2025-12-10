Ceará registra maior volume de casamentos homoafetivos no Nordeste

O Ceará registrou 570 casamentos entre pessoas do mesmo sexo durante o ano de 2024. Os dados são do IBGE / Crédito: FCO FONTENELE/O POVO

Com um aumento de 14,2% entre 2023 (499 casamentos) e 2024 (570 casamentos), o Ceará é o Estado nordestino com o maior número de uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Os dados fazem parte das Estatísticas do Registro Civil, divulgadas nesta quarta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2024, os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais realizaram 35.422 registros de casamentos civis em território cearense. Do total, 570 foram entre casais do mesmo sexo, incluindo 216 entre cônjuges masculinos e 354 entre cônjuges femininos.

Dos nove Estados nordestinos, o mais populoso, a Bahia, ficou na segunda posição nas formalizações de uniões entre cônjuges do mesmo sexo (foram 441 casamentos: 298 entre mulheres e 143 entre homens). Já Pernambuco registrou 377 uniões, destas 258 entre mulheres e 119 entre homens. No Brasil, o número de casamentos civis homoafetivos bateu recorde em 2024, alcançando 12.187 registros — um crescimento de 8,8% em relação ao ano anterior (11.198 uniões). A liderança fica para os casamentos entre cônjuges femininos, que representam 64,6%. A própria região Nordeste teve o segundo maior aumento no número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, com 16,4%. A porcentagem, que perde apenas para o Centro-Oeste (28,2%), supera o Sudeste (6,1%) e o Sul (4,2%), enquanto a única redução apontada ocorreu no Norte (-4,2%). Pela 1ª vez, menos de 50% dos divórcios do Ceará resultam em guarda unilateral a mães | LEIA MAIS