Papai Noel dos Correios: o que as crianças estão pedindo?

Cartas ao Papai Noel revelam sonhos de crianças cearenses; veja como apadrinhar

Saiba o que as crianças cearenses pedem ao Papai Noel dos Correios e veja como ajudar a realizar os pedidos emocionam e surpreendem neste Natal
Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos
Com a aproximação do Natal, a magia toma forma em pequenos envelopes coloridos e letras curvadas. Nas agências dos Correios do Ceará, mais de três mil cartas já foram escritas por crianças para o Papai Noel, revelando sonhos simples, desejos comoventes e até pedidos divertidos.

A expectativa é que 5.300 cartinhas sejam adotadas por padrinhos e madrinhas nesta edição da campanha.

A seguir, saiba como funciona o projeto e veja alguns dos pedidos das crianças para este Natal 2025.

Como funciona a Campanha Papai Noel dos Correios

Iniciada no Ceará desde 11 de novembro, a Campanha Papai Noel dos Correios permite que qualquer pessoa se torne o “bom velhinho” para uma criança. Basta ler e adotar uma das cartas disponíveis e entregar o presente em uma agência participante até 12 de dezembro.

As cartinhas são escritas por crianças de até 10 anos matriculadas em escolas públicas de Fortaleza e de instituições como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Meninos e meninas com deficiência ou necessidades especiais podem participar sem limite de idade.

Padrinhos e madrinhas precisam cadastrar CPF ou CNPJ para acompanhar o processo de adoção e entrega dos presentes.

O que as crianças mais pedem ao Papai Noel

Os pedidos mais comuns se mantêm fiéis ao imaginário infantil. Entre brinquedos e itens de uso diário, destacam-se:

  • bicicletas
  • patinetes
  • bonecas
  • bonecos
  • carrinhos
  • videogames
  • patins
  • piscinas infláveis
  • jogos de panelinhas
  • carrinhos de controle remoto
  • fogõezinhos de brinquedo
  • pistas de corrida
  • dinossauros
  • bichos de pelúcia
  • peças Lego
  • mochilas
  • garrafinhas de água
  • roupas
  • calçados
  • materiais escolares

Também aparecem pedidos especiais, como brinquedos educativos voltados para crianças neuroatípicas e instrumentos musicais — incluindo uma carta na qual a criança explica: “Ainda não sei falar, então mamãe ajudou. Amo instrumentos musicais e queria uma bateria.”

Os pedidos mais inusitados e emocionantes

Além dos tradicionais, algumas crianças revelam desejos inesperados. Em meio às frases tortas e desenhos coloridos, surgem pedidos criativos e cheios de personalidade, como máquinas fotográficas e combos específicos de presentes.

Outras cartinhas pedem presentes para irmãos, amigos ou colegas da escola, demonstrando um espírito solidário que emociona quem lê. E há também aquelas que terminam desejando “feliz Natal” ao próprio Papai Noel para garantir que ele não esqueça.

Onde adotar uma cartinha

As cartas podem ser adotadas no Blog Noel e em 18 unidades dos Correios em Fortaleza, incluindo agências como Central, Parangaba, Aldeota e Iguatemi.

Também há pontos de adoção em unidades dos Correios nos municípios de:

  • Caucaia
  • Eusébio
  • Guaramiranga
  • Juazeiro do Norte
  • Maracanaú
  • Sobral

As datas, horários e endereços de cada ponto de adoção podem ser consultados no site oficial da campanha.

