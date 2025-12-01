Papai Noel dos Correios: o que as crianças estão pedindo?

Campanha Papai Noel dos Correios no Ceará, possibilita que padrinhos e madrinhas leiam as cartas, adotem os pedidos e entreguem os presentes nas agências até o dia 12 de dezembro / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

Com a aproximação do Natal, a magia toma forma em pequenos envelopes coloridos e letras curvadas. Nas agências dos Correios do Ceará, mais de três mil cartas já foram escritas por crianças para o Papai Noel, revelando sonhos simples, desejos comoventes e até pedidos divertidos. A expectativa é que 5.300 cartinhas sejam adotadas por padrinhos e madrinhas nesta edição da campanha.