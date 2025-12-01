Papai Noel dos Correios: o que as crianças estão pedindo?

Cartas ao Papai Noel revelam sonhos de crianças cearenses; veja como apadrinharSaiba o que as crianças cearenses pedem ao Papai Noel dos Correios e veja como ajudar a realizar os pedidos emocionam e surpreendem neste Natal
Com a aproximação do Natal, a magia toma forma em pequenos envelopes coloridos e letras curvadas. Nas agências dos Correios do Ceará, mais de três mil cartas já foram escritas por crianças para o Papai Noel, revelando sonhos simples, desejos comoventes e até pedidos divertidos.
A expectativa é que 5.300 cartinhas sejam adotadas por padrinhos e madrinhas nesta edição da campanha.
A seguir, saiba como funciona o projeto e veja alguns dos pedidos das crianças para este Natal 2025.
Como funciona a Campanha Papai Noel dos Correios
Iniciada no Ceará desde 11 de novembro, a Campanha Papai Noel dos Correios permite que qualquer pessoa se torne o “bom velhinho” para uma criança. Basta ler e adotar uma das cartas disponíveis e entregar o presente em uma agência participante até 12 de dezembro.
As cartinhas são escritas por crianças de até 10 anos matriculadas em escolas públicas de Fortaleza e de instituições como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Meninos e meninas com deficiência ou necessidades especiais podem participar sem limite de idade.
Padrinhos e madrinhas precisam cadastrar CPF ou CNPJ para acompanhar o processo de adoção e entrega dos presentes.
O que as crianças mais pedem ao Papai Noel
Os pedidos mais comuns se mantêm fiéis ao imaginário infantil. Entre brinquedos e itens de uso diário, destacam-se:
- bicicletas
- patinetes
- bonecas
- bonecos
- carrinhos
- videogames
- patins
- piscinas infláveis
- jogos de panelinhas
- carrinhos de controle remoto
- fogõezinhos de brinquedo
- pistas de corrida
- dinossauros
- bichos de pelúcia
- peças Lego
- mochilas
- garrafinhas de água
- roupas
- calçados
- materiais escolares
Também aparecem pedidos especiais, como brinquedos educativos voltados para crianças neuroatípicas e instrumentos musicais — incluindo uma carta na qual a criança explica: “Ainda não sei falar, então mamãe ajudou. Amo instrumentos musicais e queria uma bateria.”
Os pedidos mais inusitados e emocionantes
Além dos tradicionais, algumas crianças revelam desejos inesperados. Em meio às frases tortas e desenhos coloridos, surgem pedidos criativos e cheios de personalidade, como máquinas fotográficas e combos específicos de presentes.
Outras cartinhas pedem presentes para irmãos, amigos ou colegas da escola, demonstrando um espírito solidário que emociona quem lê. E há também aquelas que terminam desejando “feliz Natal” ao próprio Papai Noel para garantir que ele não esqueça.
Onde adotar uma cartinha
As cartas podem ser adotadas no Blog Noel e em 18 unidades dos Correios em Fortaleza, incluindo agências como Central, Parangaba, Aldeota e Iguatemi.
Também há pontos de adoção em unidades dos Correios nos municípios de:
- Caucaia
- Eusébio
- Guaramiranga
- Juazeiro do Norte
- Maracanaú
- Sobral
As datas, horários e endereços de cada ponto de adoção podem ser consultados no site oficial da campanha.