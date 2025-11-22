Natal Solidário: Defensoria coleta presentes a crianças acolhidas

Saiba como doar presentes de natal para crianças em acolhimento no Ceará / Crédito: Reprodução / Freepik

Casaco do Stitch, fone de ouvido, luva de boxe, relógio digital e brinquedos. Esses são alguns dos pedidos de Natal dos acolhidos pela Defensoria Pública do Ceará (DPCE) na campanha “Natal Solidário para os Acolhimentos” de 2025. Promovida pelo Núcleo de Atendimento da Infância e da Juventude (Nadij) do DPCE, a iniciativa visa apresentar para a sociedade os sonhos de Natal de crianças e adolescentes que vivem em unidades de acolhimento de Fortaleza e, assim, torná-los realidade.

Neste ano, o projeto chega na sua 8ª edição, com 20 instituições participando. Essas unidades acolhem desde bebês a adolescentes que se encontram em condição delicada. Eles passaram a ser acompanhados pela Defensoria Pública após sofrerem situação de abandono, maus-tratos, negligência ou risco. A campanha de doação de presentes é uma forma de alegrá-los nesse período de festas. Como posso participar?

Para fazer parte da campanha basta acessar a página especial do “Natal Solidário” e clicar em “Quero adotar uma cartinha". Nesta aba ficam todos os pedidos, que incluem nome, idade, instituição e sugestões de presentes. Você pode adotar quantas cartas quiser, mas certifique-se de que vai realmente conseguir atender todas. Confira algumas abaixo:

Carta da Evelyn de 5 anos Crédito: Reprodução / DPCE Carta do Frederico de 17 anos Crédito: Reprodução / DPCE Depois de escolher a cartinha, basta clicar em “Adotar”, realizar um breve cadastro contendo nome, e-mail, telefone e senha. Após isso é só aguardar uma mensagem por e-mail confirmando que a adoção foi realizada. Os interessados podem fazer esse processo até o dia 10 de dezembro.