Natal Solidário: Defensoria coleta presentes a crianças acolhidas

Roupa, brinquedo e itens na moda: presentes de Natal a crianças acolhidas no Ceará; saiba como doarFaça um Natal mais feliz! Adote uma cartinha e doe presentes para crianças acolhidas pela Defensoria Pública do Ceará até 12/12
Casaco do Stitch, fone de ouvido, luva de boxe, relógio digital e brinquedos. Esses são alguns dos pedidos de Natal dos acolhidos pela Defensoria Pública do Ceará (DPCE) na campanha “Natal Solidário para os Acolhimentos” de 2025.
Promovida pelo Núcleo de Atendimento da Infância e da Juventude (Nadij) do DPCE, a iniciativa visa apresentar para a sociedade os sonhos de Natal de crianças e adolescentes que vivem em unidades de acolhimento de Fortaleza e, assim, torná-los realidade.
Neste ano, o projeto chega na sua 8ª edição, com 20 instituições participando. Essas unidades acolhem desde bebês a adolescentes que se encontram em condição delicada. Eles passaram a ser acompanhados pela Defensoria Pública após sofrerem situação de abandono, maus-tratos, negligência ou risco.
A campanha de doação de presentes é uma forma de alegrá-los nesse período de festas.
Como posso participar?
Para fazer parte da campanha basta acessar a página especial do “Natal Solidário” e clicar em “Quero adotar uma cartinha". Nesta aba ficam todos os pedidos, que incluem nome, idade, instituição e sugestões de presentes.
Você pode adotar quantas cartas quiser, mas certifique-se de que vai realmente conseguir atender todas. Confira algumas abaixo:
Depois de escolher a cartinha, basta clicar em “Adotar”, realizar um breve cadastro contendo nome, e-mail, telefone e senha.
Após isso é só aguardar uma mensagem por e-mail confirmando que a adoção foi realizada. Os interessados podem fazer esse processo até o dia 10 de dezembro.
Com o cadastro confirmado, é hora de comprar o presente, embalar e identificar com o nome da criança e a instituição de acolhimento. Se desejar também pode incluir uma mensagem de afeto.
Em seguida, os presentes devem ser levados para a sede do Nadji ou do DPCE, até o dia 12 de dezembro. A própria equipe da campanha fica responsável por entregá-los aos acolhidos.
SERVIÇO
8ª edição “Natal Solidário para os Acolhimentos”
Site: defensoria.ce.def.br/natal-solidario-2025
Adoção da cartinha: até 10 de dezembro
Entrega dos presentes: até 12 de dezembro
Local de entrega dos presentes:
- Sede do Nadji: R. Júlio Lima, 770, Cidade dos Funcionários, Fortaleza-CE
- Sede Administrativa do DPCE: Av. Pinto Bandeira, 1111, Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE
Dúvidas: Ligue (85) 3194 5093 ou (85) 98895 5716 (WhatsApp)