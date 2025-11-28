Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 receitas incríveis de salada de salpicão para o Natal

Veja como deixar a sua ceia natalina mais gostosa com versões diferentes desse tradicional prato
Redação EdiCase
Redação EdiCase Autor
As receitas de salpicão são presença garantida nas celebrações de fim de ano, trazendo leveza, cor e sabor para a mesa de Natal. Combinando carnes desfiadas, vegetais frescos, frutas e uma base cremosa, o salpicão se transforma em um prato versátil que agrada a todos. Seja para acompanhar a ceia ou complementar o almoço do dia 25, ele é sempre uma escolha prática e deliciosa.

Por isso, abaixo, confira 7 receitas incríveis de salpicão para deixar o seu Natal ainda mais especial!

Salpicão de frango

Ingredientes

  • 2 peitos de frango cozidos e desfiados
  • 350 g de milho-verde
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 cebola descascada e fatiada
  • 1/2 xícara de chá de uva-passa
  • 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 1 xícara de chá de maionese
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Tomates-cereja cortados ao meio para decorar
  • Folhas de alface-roxa e crespa para a base

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o frango desfiado com o milho-verde, a cenoura e a cebola. Adicione o creme de leite, a maionese e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, transfira o salpicão para uma travessa forrada com folhas de alface. Salpique com uva-passa e decore com tomates-cereja. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva polvilhado com cebolinha.

Salpicão de atum

Ingredientes

  • 360 g de atum escorrido
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 cebola-roxa descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Batata-palha para servir

Modo de Preparo

Em um recipiente, coloque o atum escorrido, a cenoura, a ervilha, o milho-verde e a cebola-roxa. Adicione a maionese e misture para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira o salpicão para uma travessa e leve à geladeira por 30 minutos. Na hora de servir, cubra com a batata-palha.

Salpicão de camarão

Ingredientes

  • 400 g de camarão limpo e cozido
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
  • 1/2 xícara de chá de repolho fatiado
  • 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Batata-palha para servir
  • Cheiro-verde picado para decorar

Modo de Preparo

Em uma saladeira, misture o camarão com a cenoura, o pimentão, o repolho e a cebola-roxa. Reserve. Em um recipiente, misture a maionese com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a mistura de camarão e vegetais e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.

Salpicão de tofu

Ingredientes

  • 100 g tofu defumado cortado em cubos
  • 1 cenoura descascada, cozida e cortada em cubos
  • 1 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Batata-palha para servir
  • Cheiro-verde picado para decorar

Modo de Preparo

Em um recipiente, misture o tofu com a cenoura, a maçã-verde e o milho-verde. Adicione a maionese e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.

Salpicão de peito de peru

Ingredientes

  • 300 g de peito de peru defumado cortado em cubos
  • 1 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/4 de xícara de chá de azeitona picada
  • 1/2 cebola-roxa descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Batata-palha para servir
  • Cheiro-verde picado para decorar

Modo de Preparo

Em uma saladeira, misture o peito de peru defumado com a maçã-verde, a cenoura, o milho-verde, a azeitona e a cebola-roxa. Adicione a maionese e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 15 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.

Salpicão de repolho

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de repolho fatiado
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • 1/4 de xícara de chá de creme de leite
  • 350 g de milho-verde
  • 350 g de ervilha
  • 1 xícara de chá de uva-passa
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 100 g de batata-palha

Modo de Preparo

Em uma saladeira, misture o repolho com a cenoura, o milho-verde, a ervilha e a uva-passa. Reserve. Em um recipiente, misture a maionese com o creme de leite e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino.Despeje o molho sobre a mistura de vegetais e mexa para incorporar.Leve à geladeira até o momento de servir. Cubra com a batata-palha.

Salpicão de tender com abacaxi

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de tender picado
  • 1 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de uva-passa
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • 1 colher de sopa de mel
  • Batata-palha para servir
  • Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, misture o tender com o abacaxi, a cenoura e a uva-passa. Adicione a maionese e o mel e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e a salsinha.

