Natal de Luz 2025 terá doação de brinquedos e coral itinerante

Lançamento do 29º Ceará Natal de Luz / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Iniciada a segunda quinzena de dezembro, o espírito natalino já começa a bater na porta dos cearenses. A mensagem é trazida pela campanha Natal de Luz do Ceará, lançada nesta terça-feira, 18, em Fortaleza, que este ano contará com doação de brinquedos, coral itinerante, entre outras atrações.

Realizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) da Capital, a 29° edição do Natal de Luz traz o tema “solidariedade”. Nesse sentido, uma das ações desse ano é a coleta de brinquedos para doação, feita em parceria com o programa Ceará Sem Fome (CSF), do Governo do Estado do Ceará. Serão aceitos brinquedos novos e que não façam alusão à violência (bonecos com armas, granadas e etc). Os postos de coleta já estão abertos na sede da CDL Rua 25 de Março, 882 - Centro e na Praça do Ferreira. As entregas na CDL ocorrem de segunda à sexta, das 8h às 17h, até o dia 30 de novembro. O posto da Praça do Ferreira funciona de domingo a domingo, entre 9 e 20h, até o dia 23 de novembro. “Também será disponibilizado um pix para doações que serão revertidas para crianças que receberão nesta data tão bonita um presente que traz o nosso tema: solidariedade. Nosso tema esse ano é a solidariedade e é isso que estamos procurando divulgar”, afirma o presidente do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social, Valdemir Rolim.

Junto às doações de brinquedos, o Natal de Luz deste ano traz elementos que fizeram sucesso em anos anteriores, como o coral infantil itinerante. A apresentação, que já ocorre nas janelas do hotel Excelsior, na Praça do Ferreira, irá também percorrer 17 trajetos previamente acordados com a AMC em um caminhão temático. As rotas posteriormente divulgadas nas redes sociais do Natal de Luz. Haverá também apresentações no Aeroporto de Fortaleza, onde o coral irá receber os turistas que aterrissarem em solo alencarino.

O Natal de Luz será oficialmente aberto no dia 27 de novembro, com a chegada do papai noel e show gratuito de Jorge Vercillo, na Praça do Ferreira, a partir das 17 horas. O logradouro, que deverá ser entregue no dia 26 após reforma pela Prefeitura de Fortaleza, terá dois palcos para apresentações musicais ao longo dos quase 30 dias de festas. As atrações continuam há três quilômetros dali, na Praça Portugal, onde nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, o cantor Marcos Lessa cantará sucessos do compositor e arquiteto cearense Fausto Nilo, homenageado deste ano do Natal de Luz. Por fim, a decoração também é uma novidade desta edição. Os enfeites e árvores natalinas, como a da Praça do Ferreira, foram inspirados em anjos natalinos mensageiros da paz.

“Mais uma edição desse evento fantástico que traz o espírito do natal, o espírito do nascimento de Jesus como também serve para aquecer o varejo. É muito importante para as pessoas e para os turistas também que vêm participar, ver e levar no seu coração um pouco desse natal”, conta o presidente da CDL, Assis Cavalcante. Assis Cavalcante (presidente da CDL de Fortaleza), Valdemir Rolim (presidente do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social) e Maurício Filizola (presidente da CDL para o triênio 2026-2028) no lançamento do 29º Ceará Natal de Luz Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Segurança do Natal de Luz terá equipes da Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal O plano de segurança do Natal de Luz também foi apresentado nesta terça-feira. O festejo contará com reforço de campo da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e delegacias plantonistas da Polícia Civil (PC-CE), além de equipes de campo do Corpo de Bombeiros (CBMCE) e da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).