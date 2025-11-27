Tele Sena de Natal 2025 é recorde e paga mais de R$ 15 milhões

Tele Sena de Natal é a maior da história e paga mais de R$ 15 milhõesVeja como participar da maior edição já lançada. A edição especial já está disponível e está disponível até 4 de janeiro de 2026
O clima natalino traz consigo esperança, união e a expectativa de um novo começo. Há 34 anos, essa tradição se mistura à história da Tele Sena, que anualmente desperta sonhos e já premiou milhões de brasileiros.
Em 2025, a campanha retorna ainda mais grandiosa: uma edição histórica e inédita, com prêmios que ultrapassam R$ 15 milhões.
A seguir, saiba mais sobre os valores e como participar da edição de Natal.
Tele Sena: dez chances reais de se tornar milionário
A edição especial reúne categorias que multiplicam as oportunidades de ganhar. Entre elas, os clássicos Mais Pontos e Menos Pontos, que continuam seguindo o formato de quadro cheio e premiam até R$ 1 milhão cada, somando R$ 2 milhões somente nesses dois concursos.
Outra modalidade muito aguardada é o Ganhe Já, que distribui prêmios imediatos. Basta raspar e encontrar três valores iguais para faturar na hora quantias que chegam a R$ 1 milhão. Ao todo, esse quadro entrega mais de R$ 2,8 milhões.
Para completar, o Número da Sorte contemplará 3.000 participantes com R$ 1.250, totalizando R$ 3,75 milhões ao longo das seis semanas da campanha. E ainda há o Número do Milhão, que sorteia R$ 1 milhão para um novo milionário.
Como participar da Tele Sena de Natal 2025
Adquirir a edição é simples: a Tele Sena de Natal custa R$ 20 e pode ser comprada em versão física ou digital, no site oficial.
O bilhete físico está disponível em pontos de venda autorizados, como agências dos Correios e casas lotéricas.
Quem optar pelo título físico deve cadastrá-lo no site oficial ou no aplicativo para receber o Número da Sorte. Na compra digital, o cadastro é automático.
Reconhecida por sua credibilidade, a Tele Sena já distribuiu mais de R$ 1 bilhão em prêmios desde sua criação, contemplando moradores de pequenas cidades e grandes capitais. A edição de Natal está disponível até 4 de janeiro de 2026.