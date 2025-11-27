Tele Sena de Natal 2025 é recorde e paga mais de R$ 15 milhões

Tele Sena de Natal 2025: com 10 chances de ficar milionário, edição especial encerra o ano com grandes novidades e emoção em família / Crédito: Divulgação

O clima natalino traz consigo esperança, união e a expectativa de um novo começo. Há 34 anos, essa tradição se mistura à história da Tele Sena, que anualmente desperta sonhos e já premiou milhões de brasileiros. Em 2025, a campanha retorna ainda mais grandiosa: uma edição histórica e inédita, com prêmios que ultrapassam R$ 15 milhões.

Para completar, o Número da Sorte contemplará 3.000 participantes com R$ 1.250, totalizando R$ 3,75 milhões ao longo das seis semanas da campanha. E ainda há o Número do Milhão, que sorteia R$ 1 milhão para um novo milionário. >> Siga o canal de Economia O POVO no WhatsApp Como participar da Tele Sena de Natal 2025 Adquirir a edição é simples: a Tele Sena de Natal custa R$ 20 e pode ser comprada em versão física ou digital, no site oficial.