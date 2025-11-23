Dia C em Fortaleza ultrapassa meta e realiza 608 cirurgias

Dia C em Fortaleza ultrapassa meta e realiza mais de 600 cirurgiasNo Estado, mutirão foi realizado em cerca de 100 unidades de saúde, para redução da fila de cirurgias. Esta é a segunda edição do Dia C
A Prefeitura de Fortaleza realizou, neste sábado, 22, o segundo Dia C de cirurgias, um mutirão qjue busca reduzir as filas de espera das unidades públicas de saúde. A ação é organizada pelo Governo do Ceará em parceria com os municípios. Na Capital, o evento voltou a superar as metas previstas, totalizando 608 procedimentos realizados.
Antes do mutirão, os usuários passaram por consultas pré-cirúrgicas, exames e agendamento prévio. Alguns aguardavam o procedimento desde 2021. Todos os pacientes atendidos fazem parte da Central de Regulação Municipal, responsável por organizar a fila com base em critérios clínicos e ordem cronológica.
Em todo o Estado, o mutirão mobilizou cerca de 100 unidades de saúde, com a meta de realizar mais de 3 mil procedimentos em um único dia, distribuídos por 56 municípios cearenses.
O prefeito Evandro Leitão reforçou, em nota, o compromisso do Dia C com a melhoria do atendimento na rede pública municipal de saúde. “Devemos garantir condições para que trabalhem cada vez melhor, reduzindo as filas de cirurgias, exames e consultas. Mais ações como esta virão, beneficiando diretamente a população fortalezense.”, afirma.
Mais de 600 cirurgias realizadas em Fortaleza
Em Fortaleza, a ação mobilizou equipes de 15 unidades de saúde, entre elas o Instituto Dr. José Frota (IJF), os hospitais Gonzaguinhas e Frotinhas, o Hospital da Mulher, o Hospital Infantil e instituições contratualizadas.
Ao longo do dia, 608 cirurgias foram concluídas, superando a meta inicial de 593. No primeiro Dia C, realizado em 20 de setembro, a Rede Municipal de Saúde havia realizado 526 cirurgias, dentro de um total de 3.067 procedimentos no Estado.
O resultado representou crescimento de 18% em relação ao planejado, superando em 467 a meta inicial de 2.600 cirurgias.
A secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo, destacou o evento como um avanço na redução das filas do SUS, na otimização dos recursos e na melhoria da Rede Municipal. Akém disso, ressaltou o trabalho integrado entre as esferas de governo. “Estamos unindo forças para garantir acesso mais rápido e eficiente aos procedimentos cirúrgicos."