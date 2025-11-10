Jade Romero conclui romaria de 100 km entre Fortaleza e Canindé

FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-10-2025: Premiação do selo Empresa Completa, do Governo do Estado do Ceará, a empresas que mais contratam pessoas PCDs. A cerimônia foi realizada no Palácio da Abolição. Na foto, a Vice-Governadora do Estado do Ceará, Jade Romero. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), concluiu no último domingo, 9, uma romaria a pé de Fortaleza até Canindé, município a cerca de 118,60 quilômetros da Capital. A caminhada foi iniciada na última quinta-feira, 6, como forma de cumprir uma promessa feita pela gestora.

A jornada foi registrada pela própria vice-governadora em suas redes sociais, onde publicou vídeos do trajeto, de momentos de oração e da convivência com outros fiéis que também seguiram rumo ao Santuário de São Francisco das Chagas.

Em um dos registros, Jade aparece ao lado de romeiros que a acompanharam em parte do caminho. No domingo, ela mostrou a chegada à Basílica, visivelmente emocionada.

Durante o trajeto, Jade — que também é secretária da Proteção Social do Ceará — destacou a motivação religiosa da promessa e agradeceu aos fiéis que lhe ofereceram apoio no percurso. Não houve agenda oficial vinculada à romaria, que foi tratada como ato pessoal.

“As feridas do corpo físico saram as do espiritual e o medo de não conseguir aos poucos dá lugar a coragem que só a fé pode proporcionar. Está marcado no meu nome e na minha história: Romeira!”, afirmou Jade, em publicação.

A chegada da vice-governadora ao Santuário ocorreu no início da noite do domingo. Ela comemorou o cumprimento da promessa e participou de um momento de oração em frente à imagem de São Francisco das Chagas.



Tradição e influência A romaria para Canindé é uma das tradições religiosas consolidadas no Ceará, atraindo milhares de devotos a cada ano. A caminhada é considerada uma das demonstrações mais populares de fé no Estado. A romaria reúne devotos de várias partes do Brasil para prestar devoção a São Francisco das Chagas, sendo considerada uma das maiores expressões de fé popular do Nordeste. Pesquisa realizada em 2023 pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, apontou que 91,29% dos entrevistados durante os festejos daquele ano afirmaram que recomendariam a romaria, e quase 20% deles participavam pela primeira vez. A religiosidade foi apontada como motivação por 61,52% dos devotos, enquanto 23,41% disseram ter sido influenciados por amigos ou parentes a participar.

