Jade Romero conclui romaria de 100 km entre Fortaleza e Canindé

Vice-governadora Jade Romero conclui romaria de 100 km a pé entre Fortaleza e CanindéVice-governadora do Ceará percorreu cerca de 100 quilômetros para cumprir uma promessa de fé compartilhada; trajetória foi compartilhada nas redes sociais
A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), concluiu no último domingo, 9, uma romaria a pé de Fortaleza até Canindé, município a cerca de 118,60 quilômetros da Capital. A caminhada foi iniciada na última quinta-feira, 6, como forma de cumprir uma promessa feita pela gestora.
A jornada foi registrada pela própria vice-governadora em suas redes sociais, onde publicou vídeos do trajeto, de momentos de oração e da convivência com outros fiéis que também seguiram rumo ao Santuário de São Francisco das Chagas.
Em um dos registros, Jade aparece ao lado de romeiros que a acompanharam em parte do caminho. No domingo, ela mostrou a chegada à Basílica, visivelmente emocionada.
Durante o trajeto, Jade — que também é secretária da Proteção Social do Ceará — destacou a motivação religiosa da promessa e agradeceu aos fiéis que lhe ofereceram apoio no percurso. Não houve agenda oficial vinculada à romaria, que foi tratada como ato pessoal.
“As feridas do corpo físico saram as do espiritual e o medo de não conseguir aos poucos dá lugar a coragem que só a fé pode proporcionar. Está marcado no meu nome e na minha história: Romeira!”, afirmou Jade, em publicação.
A chegada da vice-governadora ao Santuário ocorreu no início da noite do domingo. Ela comemorou o cumprimento da promessa e participou de um momento de oração em frente à imagem de São Francisco das Chagas.
Tradição e influência
A romaria para Canindé é uma das tradições religiosas consolidadas no Ceará, atraindo milhares de devotos a cada ano. A caminhada é considerada uma das demonstrações mais populares de fé no Estado. A romaria reúne devotos de várias partes do Brasil para prestar devoção a São Francisco das Chagas, sendo considerada uma das maiores expressões de fé popular do Nordeste.
Pesquisa realizada em 2023 pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, apontou que 91,29% dos entrevistados durante os festejos daquele ano afirmaram que recomendariam a romaria, e quase 20% deles participavam pela primeira vez.
A religiosidade foi apontada como motivação por 61,52% dos devotos, enquanto 23,41% disseram ter sido influenciados por amigos ou parentes a participar.
Além do caráter religioso, a romaria tem função cultural e econômica para Canindé. Segundo o levantamento, a média de permanência dos visitantes é de três dias, e o gasto médio alcançou cerca de R$ 611,34 por visitante — sendo que a maior parte desse valor foi direcionada à hospedagem, alimentação e transporte.
Em 2023, a festa foi oficialmente reconhecida como evento de relevância cultural pelo estado do Ceará e teve encaminhamento para ser declarada como manifestação da cultura nacional.
