Escola de Gastronomia abre inscrições para 4 cursos gratuitos

Escola de Gastronomia Social abre inscrições para 170 vagas em quatro cursos gratuitosAs inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 24, para os cursos de Panificação, Confeitaria, Cozinha e Cozinha Vegana. Pessoas em situação de vulnerabilidade social terão prioridade na ocupação das vagas
As pessoas interessadas em aprender e adquirir formação profissional em culinária poderão se inscrever gratuitamente para o processo seletivo dos cursos ofertados pela Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), em Fortaleza. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 24, e seguem até 9 de dezembro.
Os interessados podem se inscrever para o processo seletivo dos cursos de Panificação, Confeitaria, Cozinha e Cozinha Vegana (Processo Seletivo 02/2025). No total, são 170 vagas distribuídas entre os quatro cursos, nos turnos manhã, tarde e noite.
Os requisitos para inscrição incluem ter idade a partir de 18 anos, ensino fundamental completo e disponibilidade no período do curso.
As pessoas inseridas em ações afirmativas e/ou em situação de vulnerabilidade social terão prioridade na ocupação das vagas.
Todos os cursos ofertados são gratuitos, com duração entre 200h e 240h. As aulas serão presenciais e ocorrerão de segunda a sexta-feira, no período de janeiro a abril de 2026.
A Aula Inaugural e início das atividades está prevista para 16 de janeiro de 2026.
Os cursos são ofertados pela EGSIDB, que integra a Rede Pública de Equipamentos Culturais da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), gerida em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas on-line, até 9 de dezembro, no site. Para garantia de acesso a inscrição a todas as pessoas, haverá um colaborador da EGSIDB para auxiliar de forma presencial na sede, localizada na Rua Manoel Dias Branco, 80, Cais do Porto (Mucuripe).
Confira a distribuição das vagas por turno e curso:
- Panificação: 20 vagas (Manhã) | 20 vagas (Tarde)
- Confeitaria: 20 vagas (Manhã) | 20 vagas (Tarde)
- Cozinha: 30 vagas (Manhã) | 30 vagas (Tarde)
- Cozinha Vegana: 30 vagas (Noite)
Sobre a Seleção
O processo seletivo ocorrerá em duas fases:
- Inscrição on-line: De 24/11 a 09/12.
- Entrevista presencial: Convocação para a 2ª fase será divulgada em 12/12/2025, e as entrevistas ocorrerão nos dias 16, 17, 18 e 19/12/2025 na sede da Escola.
- Resultado Final: 7/1/2026.
Aula Inaugural e início das atividades: 16/1/2026.
- Todas as informações sobre o processo seletivo e o Manual de Inscrição estão disponíveis no site .
Serviço
Inscrição Cursos Profissionalizantes: Panificação, Confeitaria, Cozinha e Cozinha Vegana
- Vagas: 170 no total (Manhã, Tarde e Noite)
- Prazo das inscrições On-line: 24/11/2025 a 09/12/2025 pelo site
- Período de Aulas: Janeiro a Abril/2026 (Segunda a Sexta).
- Endereço da Escola (para entrevistas e aulas): Rua Manuel Dias Branco, 80 – Cais do Porto, Fortaleza-CE
- E-mail: [email protected]
- Telefone: (85) 992952122