Escola de Gastronomia abre inscrições para 4 cursos gratuitos

Imagem de apoio ilustrativo (pratos preparados por alunos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, em 2019). As pessoas em situação de vulnerabilidade social terão prioridade na ocupação das vagas / Crédito: ALEX GOMES

As pessoas interessadas em aprender e adquirir formação profissional em culinária poderão se inscrever gratuitamente para o processo seletivo dos cursos ofertados pela Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), em Fortaleza. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 24, e seguem até 9 de dezembro. LEIA MAIS | Farinhadas do Ceará são pontos de encontro e preservação de comidas tradicionais



Todos os cursos ofertados são gratuitos, com duração entre 200h e 240h. As aulas serão presenciais e ocorrerão de segunda a sexta-feira, no período de janeiro a abril de 2026. A Aula Inaugural e início das atividades está prevista para 16 de janeiro de 2026.

Os cursos são ofertados pela EGSIDB, que integra a Rede Pública de Equipamentos Culturais da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), gerida em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).



As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas on-line, até 9 de dezembro, no site. Para garantia de acesso a inscrição a todas as pessoas, haverá um colaborador da EGSIDB para auxiliar de forma presencial na sede, localizada na Rua Manoel Dias Branco, 80, Cais do Porto (Mucuripe).

Confira a distribuição das vagas por turno e curso:

Panificação: 20 vagas (Manhã) | 20 vagas (Tarde)

20 vagas (Manhã) | 20 vagas (Tarde) Confeitaria: 20 vagas (Manhã) | 20 vagas (Tarde)

20 vagas (Manhã) | 20 vagas (Tarde) Cozinha: 30 vagas (Manhã) | 30 vagas (Tarde)

30 vagas (Manhã) | 30 vagas (Tarde) Cozinha Vegana: 30 vagas (Noite)

Acesse Manual de Inscrição Inscreva-se AQUI