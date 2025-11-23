PF cumpre mandado no Ceará após suspeita de vazamento do Enem

Mandado de busca e apreensão foi cumprido no Ceará neste domingo, 23, para investigar uma possível fraude relacionada ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 / Crédito: Reprodução/ PF

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no Ceará neste domingo, 23, para investigar uma possível fraude relacionada ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A ação, denominada Operação Profeta, foi conduzida pela Polícia Federal (PF) a pedido da Justiça Federal. O mandado foi cumprido contra o estudante de Medicina Edcley Teixeira, que reside em Sobral, município da zona norte cearense.

Conforme a PF, a investigação teve início após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC), detectar a publicação de um vídeo em plataforma digital contendo questões com semelhança substancial às aplicadas na prova oficial. O material havia sido divulgado antes da data prevista para o exame. Imagens divulgadas pela PF mostram a apreensão de um notebook, um telefone celular e um caderno de questões do Enem. Foto: PF/Divulgação A ação foi denominada de Operação Profeta A operação pretende esclarecer os fatos, apurar possíveis ilícitos, identificar os responsáveis pela obtenção e divulgação indevida das questões e investigar eventuais conexões com outros delitos.

As polêmicas sobre o possível vazamento de questões do Enem começaram no dia 11 de novembro, cinco dias antes das provas de Matemática e Ciências da Natureza. Na ocasião, Edcley Teixeira, que mantém um curso preparatório para o Enem, realizou uma live no YouTube mostrando questões muito semelhantes às que depois seriam aplicadas no exame. O caso ganhou repercussão após usuários apontarem semelhança entre as questões apresentadas na live e as do Enem. Nas redes sociais, Edcley afirmou que reproduziu as perguntas com base em sua participação no Prêmio Capes Talento Universitário, cuja prova, segundo ele, funcionava como um “pré-teste” do Enem.

Ele diz ter memorizado as questões e, então, apresentado versões semelhantes aos seus alunos. “O Enem é ‘repetido’ e/ou reformulado. Basta usar engenharia reversa (estudo de provas anteriores) que você descobre as tendências. A minha monitoria é a única do País que oferece isso”, escreveu o estudante nas redes sociais. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, veiculada neste domingo, 23, Edcley afirmou, no entanto, não ter certeza de que as questões do exame da Capes poderiam futuramente integrar o Enem. "Se eles nos avisassem: ‘Olha, é um pré-teste, você vai ter que assinar um termo de sigilo, você não pode divulgar para ninguém’, com certeza ficaria mais seguro no processo", disse.

O POVO não conseguiu falar diretamente com Edcley Teixeira. O Prêmio Capes Talento Universitário tem o objetivo de reconhecer universitários de alto desempenho. A Capes não confirma que o conteúdo do prêmio possa ser usado como pré-teste do Enem.

O Inep, no entanto, explica que a etapa de pré-teste do exame é sigilosa e aplicada apenas a uma amostra de estudantes, com o propósito de validar novas questões antes que sejam incorporadas definitivamente ao Banco Nacional de Itens (BNI).

