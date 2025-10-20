Jovens em medidas socioeducativas são foco de projeto do MPCE

Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) lançou o projeto "Reviver com o MP" para reintegração social de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas nessa sexta-feira, 17 / Crédito: Reprodução/ Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)

“Cada jovem importa para nós. Acreditamos nos seus sonhos e em oportunidades reais para os adolescentes reconstruírem suas histórias. O projeto Reviver com o MP é um convite a descobrir caminhos antes invisíveis. Temos compromisso com a justiça restaurativa e essa sensibilidade do MP em potencializar esse projeto faz uma imensa diferença na sociedade”, afirmou. Já o titular da 1ª Promotoria de Justiça da Defesa da Infância e Juventude de Fortaleza (72ª PJ de Fortaleza) e idealizador do projeto, promotor de Justiça Sérgio Louchard, ressaltou que o Reviver com o MP é uma ação inovadora no poder público. “Visitamos os jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas e falamos para eles que nos importamos com cada adolescente. Em nossos diálogos, reforçamos o valor de suas iniciativas com esperança e com força no tripé família, escola e respeito à sociedade. É o MP do Ceará ajudando os jovens que estão em cumprimento de privação de liberdade a ressignificarem suas vidas”, informou.