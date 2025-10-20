Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jovens em medidas socioeducativas são foco de projeto do MPCE

Projeto "Reviver com o MP" lançado em Fortaleza consiste em visitas aos centros socioeducativos, atividades artísticas e rodas de diálogo
Kaio Pimentel
Para promover a reintegração social de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) lançou o projeto "Reviver com o MP" na Procuradoria Geral de Justiça, em Fortaleza, nessa sexta-feira, 17.

A iniciativa consiste em visitas aos centros socioeducativos, com a realização de atividades artísticas e rodas de diálogo que estimulem reflexões sobre escolhas pessoais e desenvolvimento humano.

O projeto segue em parceria com a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas).

Durante o evento, o procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, destacou que é missão do MP atuar na proteção integral da infância e da juventude.

“Cada jovem importa para nós. Acreditamos nos seus sonhos e em oportunidades reais para os adolescentes reconstruírem suas histórias. O projeto Reviver com o MP é um convite a descobrir caminhos antes invisíveis. Temos compromisso com a justiça restaurativa e essa sensibilidade do MP em potencializar esse projeto faz uma imensa diferença na sociedade”, afirmou.

Já o titular da 1ª Promotoria de Justiça da Defesa da Infância e Juventude de Fortaleza (72ª PJ de Fortaleza) e idealizador do projeto, promotor de Justiça Sérgio Louchard, ressaltou que o Reviver com o MP é uma ação inovadora no poder público.

“Visitamos os jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas e falamos para eles que nos importamos com cada adolescente. Em nossos diálogos, reforçamos o valor de suas iniciativas com esperança e com força no tripé família, escola e respeito à sociedade. É o MP do Ceará ajudando os jovens que estão em cumprimento de privação de liberdade a ressignificarem suas vidas”, informou.

O superintendente adjunto da Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo (SEAS), Jean Marçal Lima Cunha, acredita que a parceria fortalece o eixo de arte e cultura dos centros socioeducativos. “Esse projeto visa a diminuição da reincidência juvenil e assegura aos adolescentes os direitos que estão consagrados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente”, pontuou.

A sessão contou ainda com a presença de adolescentes que cumprem medidas nos centros socioeducativos Aldaci Barbosa Mota e Cardeal Aloísio Lorscheider. Durante o evento, eles realizaram apresentações musicais e declamação de poema.

Projeto Reviver com o MP

De acordo com o Ministério Público, um dos objetivos do projeto é desestimular a reiteração infracional dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, em meio fechado e submetidos às medidas de internação e semiliberdade.

Unidades ou espaços públicos destinados à mostra de arte devem receber oficinas e atividades artísticas.

"O incentivo à prática de atividades artísticas das oficinas tem se revelado alternativa eficiente de ocupação e ressignificação aos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas nas unidades da Seas", propõe o órgão.

