Jovens em medidas socioeducativas são foco de projeto do MPCE

Jovens em medidas socioeducativas são foco de projeto do MPCEProjeto "Reviver com o MP" lançado em Fortaleza consiste em visitas aos centros socioeducativos, atividades artísticas e rodas de diálogo
Para promover a reintegração social de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) lançou o projeto "Reviver com o MP" na Procuradoria Geral de Justiça, em Fortaleza, nessa sexta-feira, 17.
A iniciativa consiste em visitas aos centros socioeducativos, com a realização de atividades artísticas e rodas de diálogo que estimulem reflexões sobre escolhas pessoais e desenvolvimento humano.
O projeto segue em parceria com a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas).
Durante o evento, o procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, destacou que é missão do MP atuar na proteção integral da infância e da juventude.
“Cada jovem importa para nós. Acreditamos nos seus sonhos e em oportunidades reais para os adolescentes reconstruírem suas histórias. O projeto Reviver com o MP é um convite a descobrir caminhos antes invisíveis. Temos compromisso com a justiça restaurativa e essa sensibilidade do MP em potencializar esse projeto faz uma imensa diferença na sociedade”, afirmou.
Já o titular da 1ª Promotoria de Justiça da Defesa da Infância e Juventude de Fortaleza (72ª PJ de Fortaleza) e idealizador do projeto, promotor de Justiça Sérgio Louchard, ressaltou que o Reviver com o MP é uma ação inovadora no poder público.
“Visitamos os jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas e falamos para eles que nos importamos com cada adolescente. Em nossos diálogos, reforçamos o valor de suas iniciativas com esperança e com força no tripé família, escola e respeito à sociedade. É o MP do Ceará ajudando os jovens que estão em cumprimento de privação de liberdade a ressignificarem suas vidas”, informou.
O superintendente adjunto da Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo (SEAS), Jean Marçal Lima Cunha, acredita que a parceria fortalece o eixo de arte e cultura dos centros socioeducativos. “Esse projeto visa a diminuição da reincidência juvenil e assegura aos adolescentes os direitos que estão consagrados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente”, pontuou.
A sessão contou ainda com a presença de adolescentes que cumprem medidas nos centros socioeducativos Aldaci Barbosa Mota e Cardeal Aloísio Lorscheider. Durante o evento, eles realizaram apresentações musicais e declamação de poema.
Projeto Reviver com o MP
De acordo com o Ministério Público, um dos objetivos do projeto é desestimular a reiteração infracional dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, em meio fechado e submetidos às medidas de internação e semiliberdade.
Unidades ou espaços públicos destinados à mostra de arte devem receber oficinas e atividades artísticas.
"O incentivo à prática de atividades artísticas das oficinas tem se revelado alternativa eficiente de ocupação e ressignificação aos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas nas unidades da Seas", propõe o órgão.