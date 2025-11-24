Mulher tem mandíbula e nariz quebrados pelo ex em Pacajus

Imagem de apoio ilustrativo. Mulher passou por cirurgia de reconstrução da face no IJF / Crédito: FÁBIO LIMA

Uma mulher de 36 anos sofreu uma tentativa de feminicídio pelo ex-companheiro nesse domingo, 23, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima teve a mandíbula, o nariz e os dentes quebrados após ser golpeada com um martelo e ter a cabeça lançada contra vaso sanitário pelo suspeito.

A mulher foi socorrida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. O suspeito está foragido. Conforme O POVO apurou, a vítima estava separada do ex-companheiro desde o começo do ano após um relacionamento de mais quatro anos. O casal teve três filhas que, atualmente, estão sob a guarda do suspeito. Elas presenciaram as agressões. Leia Mais | Ceará tem pelo menos dois feminicídios por mês até maio de 2025; números ainda são subnotificados

De acordo com uma familiar, a vítima teria recebido uma ligação informando que uma das filhas estava sozinha na casa do acusado. A mulher mora em Fortaleza e o ex-companheiro reside em Pacajus. Conforme o relato, a vítima foi ao local e, logo depois, o suspeito perguntou se a mulher iria dormir na casa. Diante da resposta negativa, o homem teria começado a desferir golpes de martelo contra ela. “Ela começou a pedir socorro e ele arrastou ela pro banheiro e começou a tacar a cabeça dela no vaso, que quebrou alguns dentes”, disse a irmã da vítima. Ao ouvir os gritos de socorro, o cunhado da vítima teria a visto ensanguentada e a levado, inicialmente, para o Hospital Municipal de Pacajus.

Diante da gravidade das lesões no rosto e na cabeça, a mulher foi transferida para o IJF. Ela precisou passar por uma cirurgia na mandíbula e reconstrução do nariz. Ao O POVO, a irmã da vítima informou que ela teve hematoma na face e múltiplas fraturas na cabeça e está entubada aguardando vaga na UTI. Leia Mais | "Deu 34 facadas, tomou banho e saiu": relata pai de Clarissa sobre feminicídio