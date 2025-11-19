Ipu: agente de crédito teria feito empréstimos com dados de clientes

Suspeito atuava em uma agência bancária e negociava empréstimos com a vítima, sendo que ele ficava com parte do dinheiro sem que a pessoa soubesse. Prisão aconteceu nessa terça-feira, 18, pela PC-CE

Conforme a investigação, o acusado tem 28 anos e já possuía antecedentes criminais pelo crime de estelionato. O suspeito utilizava-se da sua função para enganar as vítimas, que moravam, principalmente, nas cidades de Ipu, Ipueiras e Sobral .

Um agente de crédito foi preso nessa terça-feira, 18, por ter feito empréstimos com dados de quase 70 pessoas. O suspeito foi capturado no município de Ipu , a 265,881 quilômetros de Fortaleza , pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Leia Mais | Presos operadores do CV que usavam contas laranjas para mandar dinheiro do tráfico a líder no Rio

Foi identificado que ele negociava os empréstimos e ficava com parte do dinheiro sem que a vítima soubesse. Além disso, ainda com base nas investigações, o indivíduo chegou a usar os dados das vítimas para realizar empréstimos sem o conhecimento delas.

Três procedimentos foram instaurados e a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. Com as decisões judiciais em mãos, os agentes realizaram a prisão do alvo.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva pelos crimes de furto qualificado por abuso de confiança, estelionato, falsidade ideológica e invasão de dispositivo de informática contra o agente de crédito. Ele foi colocado à disposição da Justiça.