20 de novembro: feriado emenda em 2025? É obrigado a trabalhar?

Com a nova lei, o 20 de novembro não pode ser tratado como facultativo. É, oficialmente, um feriado nacional / Crédito: FÁBIO LIMA

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, passou a ser feriado nacional em 2024, após a sanção da Lei nº 14.903, no final de 2023. A mudança trouxe impacto direto para trabalhadores, empresas e serviços públicos, que agora precisam seguir as mesmas regras aplicadas a qualquer outro feriado federal.

Quando há trabalho no feriado, o empregado deve receber remuneração em dobro, conforme a CLT, ou outro adicional previsto em acordo coletivo. Também pode haver folga compensatória, desde que exista previsão em convenção ou acordo entre empresa e sindicato. É possível negociar o feriado? A folga é obrigatória? O feriado em si não pode ser retirado ou transformado em dia normal. O que pode ser negociado é a sua compensação.

Segundo Marques, é possível formalizar um acordo individual de banco de horas, permitindo que a folga seja compensada em até seis meses. Se o acordo estiver previsto em convenção coletiva, o prazo pode ser maior. Sem autorização do Ministério do Trabalho ou sem previsão em acordo coletivo, o trabalho no feriado não pode ocorrer. Se mesmo assim acontecer, deve ser pago em dobro. E a famosa “emenda”? A empresa é obrigada a conceder? A legislação trabalhista não prevê automaticamente a emenda de feriados. Ou seja: a empresa não é obrigada a liberar a sexta-feira, 21, por exemplo, caso o feriado caia perto do fim ou início de semana.