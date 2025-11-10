Três acidentes com mortes são registrados na BR-222

Três acidentes fatais com uma vítima em cada ocorrência foram registrados na BR-222 / Crédito: Reprodução/ @itapajefuxicooficial e @blogadrianofurtado

Três acidentes fatais, com uma vítima em cada ocorrência, foram registrados na BR-222, em trechos que passam pelos municípios de Itapajé e Tianguá — localizados a 130 e 318 km de Fortaleza, respectivamente. Acidentes ocorreram entre domingo, 9, e a madrugada desta segunda-feira, 10. Acidente entre carros deixa três feridos no Centro de Fortaleza; VEJA



As colisões envolveram diferentes tipos de veículos e situações: uma batida lateral entre uma carreta e uma motocicleta, um tombamento de um caminhão e o atropelamento de um pedestre.