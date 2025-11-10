Três acidentes com mortes são registrados na BR-222

Três acidentes com mortes são registrados na BR-222Duas colisões e um atropelamento ocorreram entre os municípios de Itapajé e Tianguá
Três acidentes fatais, com uma vítima em cada ocorrência, foram registrados na BR-222, em trechos que passam pelos municípios de Itapajé e Tianguá — localizados a 130 e 318 km de Fortaleza, respectivamente. Acidentes ocorreram entre domingo, 9, e a madrugada desta segunda-feira, 10.
As colisões envolveram diferentes tipos de veículos e situações: uma batida lateral entre uma carreta e uma motocicleta, um tombamento de um caminhão e o atropelamento de um pedestre.
Como foi cada acidente fatal
O primeiro acidente aconteceu por volta das 8h52min de domingo, no quilômetro 125 da rodovia, em Itapajé. Foi uma colisão lateral entre uma carreta e uma motocicleta, que resultou na morte do condutor da moto, de 26 anos, natural do município.
O trânsito ficou lento durante o atendimento, mas sem interdição total. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), de Quixadá, estiveram no local.
Horas depois, às 17h50min, uma carreta tombou no quilômetro 300 da BR-222, em Tianguá. O motorista, 37 anos, residente no distrito de Jaibaras, em Sobral, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos.
O resgate contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Pefoce de Sobral. Durante o atendimento, o tráfego foi controlado no sistema “pare e siga”.
Já na madrugada desta segunda, por volta das 2h15min, um pedestre foi atropelado e morreu no quilômetro 127 da rodovia, também em Itapajé. O motorista envolvido permaneceu no local e aguardou a chegada da PRF de Sobral, que atendeu a ocorrência.
De acordo com informações preliminares, os laudos periciais dos sinistros ainda estão em confecção.