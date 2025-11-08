Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente entre carros deixa três feridos no Centro de Fortaleza

Acidente entre carros deixa três feridos no Centro de Fortaleza

Acidente aconteceu no início da manhã deste sábado, 8, no Centro de Fortaleza
Atualizado às Autor Carlos Viana
Autor
Carlos Viana Assistente Núcleo Opinião
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Acidente envolvendo dois carros, no início da manhã deste sábado, 8, três pessoas ficaram feridas no Centro de Fortaleza, na esquina das ruas General Clarindo de Queiroz e Senador Pompeu.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará,  os carros envolvidos na colisão foi uma caminhonete Hilux e um Fiat Argo, ambos de cor branca. Durante a ocorrência, um dos veículos sofreu um incêndio, que foi controlado pelos militares.

A ocorrência foi registrada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Siops) às 5h56.

Leia Mais | Motorista suspeito de estupro é preso após ter pena aumentada

 

De acordo com os Bombeiros, os carros envolvidos na colisão foram uma caminhonete Hilux e um Fiat Argo, ambos de cor branca.

O estado de saúde e a identidade das vítimas não foram revelados.

O tráfego no local foi intorrompido durante a ocorrência, mas foi liberado em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar