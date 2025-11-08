Acidente entre carros deixa três feridos no Centro de Fortaleza

Acidente entre carros deixa três feridos no Centro de FortalezaAcidente aconteceu no início da manhã deste sábado, 8, no Centro de Fortaleza
Acidente envolvendo dois carros, no início da manhã deste sábado, 8, três pessoas ficaram feridas no Centro de Fortaleza, na esquina das ruas General Clarindo de Queiroz e Senador Pompeu.
Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, os carros envolvidos na colisão foi uma caminhonete Hilux e um Fiat Argo, ambos de cor branca. Durante a ocorrência, um dos veículos sofreu um incêndio, que foi controlado pelos militares.
A ocorrência foi registrada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Siops) às 5h56.
O estado de saúde e a identidade das vítimas não foram revelados.
O tráfego no local foi intorrompido durante a ocorrência, mas foi liberado em seguida.