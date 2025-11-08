Acidente entre carros deixa três feridos no Centro de Fortaleza

Acidente no Centro de Fortaleza / Crédito: Corpo de Bombeiros do Ceará

Acidente envolvendo dois carros, no início da manhã deste sábado, 8, três pessoas ficaram feridas no Centro de Fortaleza, na esquina das ruas General Clarindo de Queiroz e Senador Pompeu. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, os carros envolvidos na colisão foi uma caminhonete Hilux e um Fiat Argo, ambos de cor branca. Durante a ocorrência, um dos veículos sofreu um incêndio, que foi controlado pelos militares.



A ocorrência foi registrada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Siops) às 5h56. Leia Mais | Motorista suspeito de estupro é preso após ter pena aumentada Acidente no Centro de Fortaleza Crédito: Corpo de Bombeiros do Ceará De acordo com os Bombeiros, os carros envolvidos na colisão foram uma caminhonete Hilux e um Fiat Argo, ambos de cor branca.