Dois homens são mortos a tiros e outro fica ferido em Itapajé

Dois homens foram mortos a tiros e uma outra pessoa ficou ferida na noite desse sábado, 1º, em frente a um clube do bairro Pirraças, em Itapajé, município do Vale do Curu.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Itapajé.