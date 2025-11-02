Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois homens são mortos a tiros e outro fica ferido em Itapajé

Crime ocorreu na noite desse sábado, 1º, em frente a um clube do bairro Piçarra. Nenhum suspeito foi preso. Delegacia de Itapajé investiga o caso
Atualizado às
Lucas Barbosa
Dois homens foram mortos a tiros e uma outra pessoa ficou ferida na noite desse sábado, 1º, em frente a um clube do bairro Pirraças, em Itapajé, município do Vale do Curu.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Itapajé.

Os dois homens mortos não tiveram as identidades divulgadas. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou apenas que eles tinham 26 e 37 anos. O estado de saúde da vítima sobrevivente também não foi divulgado.

 Até o dia 20 de outubro, mais recente atualização disponibilizada pela SSPDS, 31 homicídios foram registrados neste ano em Itapajé. De janeiro a setembro, o município foi o 11º com mais assassinatos no Estado em números absolutos.

