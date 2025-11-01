Cearense de 120 anos pode ser reconhecida como a mais velha do mundo

Se confirmado pelo Guinness World Records, a cearense Maria Alves Rocha se tornará a pessoa mais velha do mundo / Crédito: Clesio Marques/Rádio Atitude FM

Nascida em 1905, a cearense Maria Alves Rocha já passou por diversos momentos históricos. Agora, aos 120 anos, tem a chance de participar diretamente de mais um deles, caso seja reconhecida oficialmente como a pessoa mais velha do mundo. Moradora de Itapajé, a 130,31 km de Fortaleza, a idade de Maria chamou atenção durante uma campanha social organizada pelo escritório do advogado Cid Lira Braga. Na ocasião, o profissional procurava pelos cidadãos mais velhos de dois municípios do Ceará: Itapajé e Itapipoca.

No ranking de homens mais velhos do mundo, o Brasil lidera com outro cearense: João Marinho Neto, de 112 anos, natural de Maranguape e residente em Apuiarés, também no Ceará. Cearense de 120 anos pode ser pessoa mais velha do mundo: validação do Guinness é aguardada “Acreditamos que o segredo para a longa vida de Dona Maria é, sem dúvida, a sua fé em Deus. Tudo o que ela faz é guiado por sua fé: desde as pequenas ações do dia a dia até os momentos mais importantes”, relata o neto da centenária, Mardonio Vasconcelos Sousa. Ele descreve que, apesar da idade, Maria nunca deixou de “fazer suas orações antes de qualquer coisa”. A conexão constante com Deus seria um aspecto que “fortaleceu” e sustentou a vida da mulher.