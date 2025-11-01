Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense de 120 anos pode ser reconhecida como a mais velha do mundo

A descoberta de Maria Alves Rocha, moradora de Itapajé, aconteceu após uma campanha social organizada por escritório de advocacia
Nascida em 1905, a cearense Maria Alves Rocha já passou por diversos momentos históricos. Agora, aos 120 anos, tem a chance de participar diretamente de mais um deles, caso seja reconhecida oficialmente como a pessoa mais velha do mundo.

Moradora de Itapajé, a 130,31 km de Fortaleza, a idade de Maria chamou atenção durante uma campanha social organizada pelo escritório do advogado Cid Lira Braga. Na ocasião, o profissional procurava pelos cidadãos mais velhos de dois municípios do Ceará: Itapajé e Itapipoca.

“Eu fiz uma campanha no Dia do Idoso. Sou advogado na área de previdência e queria fazer uma homenagem”, explica Cid. “Os familiares dela me procuraram, porque eles me conhecem. Aí disseram que ela tinha a idade avançada e a princípio eu nem queria acreditar direito”.

O recorde atual de longevidade pertence à inglesa Ethel Caterham, que completou 116 anos em agosto de 2025. Para que a brasileira tome o lugar no pódio, o Guinness World Records deve validar as informações contidas na documentação, que já foi enviada para avaliação.

De acordo com o advogado, responsável pelo cadastro, a organização de recordes mundiais solicitou três meses para análise do processo.

No ranking de homens mais velhos do mundo, o Brasil lidera com outro cearense: João Marinho Neto, de 112 anos, natural de Maranguape e residente em Apuiarés, também no Ceará.

Cearense de 120 anos pode ser pessoa mais velha do mundo: validação do Guinness é aguardada

“Acreditamos que o segredo para a longa vida de Dona Maria é, sem dúvida, a sua fé em Deus. Tudo o que ela faz é guiado por sua fé: desde as pequenas ações do dia a dia até os momentos mais importantes”, relata o neto da centenária, Mardonio Vasconcelos Sousa.

Ele descreve que, apesar da idade, Maria nunca deixou de “fazer suas orações antes de qualquer coisa”. A conexão constante com Deus seria um aspecto que “fortaleceu” e sustentou a vida da mulher.

“No momento, ainda estamos sem acreditar. Nunca imaginávamos que Dona Maria poderia ser reconhecida como a pessoa mais velha do mundo”, confessa. “É uma mistura de orgulho, gratidão e admiração por toda a história e força de vida que ela representa”.

A Prefeitura de Itapajé entrou em contato com Cid Lira Braga, que compartilhou a notícia pela primeira vez. Uma força tarefa in loco deve ser montada no sábado, 1º de novembro, para certificar a veracidade.

