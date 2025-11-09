Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aluno de 19 anos tenta estuprar professora dentro de banheiro e é preso no Crato

O crime ocorreu na sexta-feira, 7. O jovem foi detido em flagrante e levado à Delegacia de Juazeiro do Norte
Autor Redação O POVO
Redação O POVO Autor
Tipo Notícia

Um aluno de 19 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira, 7, suspeito de tentar estuprar uma professora na cidade do Crato, região do Cariri. A vítima tem 36 anos.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o crime ocorreu quando o estudante entrou no banheiro do Sest Senat, onde a docente estava e tentou cometer o crime.

O abusador seguiu a vítima, uma educadora física, e a atacou dentro do compartimento. A mulher foi ferida ao tentar se defender. 

Equipes da Polícia Civil foram acionadas após o fato e conseguiram localizar e prender o jovem ainda em situação de flagrante.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, plantonista da região, onde foi autuado pelo crime de tentativa de estupro. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

O POVO procurou o Sest Senat e aguarda resposta. 

