Carreta tomba em Tianguá, causa incêndio e interdita BR-222

Acidente aconteceu no km 301, da BR-222, no município de Tianguá. Via continua interditada

Uma carreta tombou na BR-222 no km 301, em Tianguá , a 318,68 km de Fortaleza , e causou interdição e tombamento na via, impossibilitando o tráfego. Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 31.

Pista continua bloqueada

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista permanece totalmente interditada e com veículo em chamas.

Caso segue acompanhado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Em nota ao O POVO, o CBMCE informou que o acionamento foi registrado pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) às 10h08min, após informações de que uma carreta havia capotado e pegado fogo, com uma possível vítima presa às ferragens e risco de explosão.

A informação inicial, segundo o CBMCE, é que haviam duas pessoas presas, porém uma conseguiu sair. As buscas continuam pela vítima que estaria presa às ferragens.