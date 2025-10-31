Carreta tomba em Tianguá, causa incêndio e interdita BR-222

Carreta tomba em Tianguá, causa incêndio e interdita BR-222Acidente aconteceu no km 301, da BR-222, no município de Tianguá. Via continua interditada
Uma carreta tombou na BR-222 no km 301, em Tianguá, a 318,68 km de Fortaleza, e causou interdição e tombamento na via, impossibilitando o tráfego. Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 31.
Pista continua bloqueada
Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista permanece totalmente interditada e com veículo em chamas.
Caso segue acompanhado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Em nota ao O POVO, o CBMCE informou que o acionamento foi registrado pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) às 10h08min, após informações de que uma carreta havia capotado e pegado fogo, com uma possível vítima presa às ferragens e risco de explosão.
A informação inicial, segundo o CBMCE, é que haviam duas pessoas presas, porém uma conseguiu sair. As buscas continuam pela vítima que estaria presa às ferragens.
"O caminhão permanece com focos de fumaça e segue sendo resfriado pelas guarnições. O material transportado inclui cera de carnaúba e grãos, o que mantém o ambiente sob monitoramento devido à alta carga combustível", diz a nota da corporação.
Conforme os bombeiros, uma equipe do S-13 permanece no local realizando o trabalho de liberação da cabine onde, segundo informações preliminares, pode haver uma vítima.
"As ações prosseguem de forma coordenada, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e de outros órgãos de segurança", finalizou a pasta.
Confira vídeo do momento