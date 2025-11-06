Santa Quitéria: operação investiga participação de facções criminosas no pleito de 2024

Imagem de apoio ilustrativo / Crédito: FCO FONTENELE

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 6, a Operação Promessa Vazia, no município de Santa Quitéria. A ação tem como objetivo reprimir e investigar a atuação de organizações criminosas nas eleições municipais de 2024. LEIA TAMBÉM | Joel Barroso é eleito prefeito após pai ser cassado acusado de relação com facção



Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) em endereços ligados aos investigados. As medidas judiciais visam apreender provas que possam esclarecer o envolvimento de candidatos e de outros indivíduos com facções criminosas, além de apurar possíveis práticas ilícitas relacionadas à corrupção e à coação eleitoral. Fraude nas eleições José Braga Barroso (PSB), conhecido como “Braguinha”, foi reeleito prefeito em 2024, mas acabou preso horas antes de tomar posse, em 1º de janeiro, por suspeita de envolvimento com facções criminosas. Na mesma ocasião, seu vice, Gardel Padeiro (PP), também foi impedido de assumir o cargo. Com isso, o presidente da Câmara Municipal, Joel Barroso — filho de José Braga — assumiu interinamente a Prefeitura. No último dia 26 de outubro, ele foi eleito oficialmente com 13.161 votos.