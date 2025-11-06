Santa Quitéria: operação investiga participação de facções criminosas no pleito de 2024

Santa Quitéria: operação investiga participação de facções criminosas no pleito de 2024Ação da Ficco cumpre mandados de busca e apura o envolvimento de facções criminosas e candidatos nas eleições municipais
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 6, a Operação Promessa Vazia, no município de Santa Quitéria. A ação tem como objetivo reprimir e investigar a atuação de organizações criminosas nas eleições municipais de 2024.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) em endereços ligados aos investigados.
As medidas judiciais visam apreender provas que possam esclarecer o envolvimento de candidatos e de outros indivíduos com facções criminosas, além de apurar possíveis práticas ilícitas relacionadas à corrupção e à coação eleitoral.
Fraude nas eleições
José Braga Barroso (PSB), conhecido como “Braguinha”, foi reeleito prefeito em 2024, mas acabou preso horas antes de tomar posse, em 1º de janeiro, por suspeita de envolvimento com facções criminosas. Na mesma ocasião, seu vice, Gardel Padeiro (PP), também foi impedido de assumir o cargo.
Com isso, o presidente da Câmara Municipal, Joel Barroso — filho de José Braga — assumiu interinamente a Prefeitura. No último dia 26 de outubro, ele foi eleito oficialmente com 13.161 votos.
Em julho, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) cassou os mandatos de Braguinha e Gardel Padeiro por abuso de poder político e econômico. Eles também foram acusados de receber apoio do Comando Vermelho (CV), que teria ameaçado apoiadores da oposição, oferecido drogas em troca de votos durante a campanha e intimidado eleitores.
As investigações seguem em andamento, com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos e identificar todos os envolvidos no esquema.