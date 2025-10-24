Enem: TikTok promove aulões gratuitos em cinemas de Fortaleza

Enem 2025: aulões gratuitos do TikTok acontecem em cinemas de FortalezaEstudantes de Fortaleza poderão assistir a aulões gratuitos do Enem 2025 nos cinemas. Veja datas e como participar
O TikTok, aplicativo de vídeos curtos, promove dois aulões de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 1° e 2 de novembro, em mais de 48 mil salas de cinema do Brasil.
Entre elas, duas serão em Fortaleza, nos cinemas dos shoppings Parangaba e North Shopping. Mais de 30 mil ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, onde a venda acontece.
Ao todo, 32 cidades sediam o evento. Além de todas as capitais, os aulões ocorrem em outros quatro municípios, sendo eles:
- Campinas, em São Paulo;
- Caruaru, em Pernambuco;
- Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul;
- Londrina, no Paraná;
- e Santarém, no Paraná.
Além dos dois aulões, serão oferecidas 20 mil bolsas integrais para o curso online de revisão para o Enem, do Anglo, apoiador do projeto. A dinâmica de acesso será divulgada no segundo dia.
Leia mais
Enem 2025: como serão os aulões do TikTok?
As aulas serão transmitidas nos telões dos cinemas, sendo ministradas por oito professores especialistas nas áreas de conhecimento do Enem. Eles também são criadores de conteúdo da plataforma.
Com duas horas de duração, o evento começará às 10h30min nos dois dias; confira a programação:
Aulão do TikTok - 1° dia
- Bárbara Garbinato (redação);
- Letícia de Souza (português);
- Samuel Nepomuceno (história);
- Sebastian Fuentes (geografia);
Aulão do TikTok - 2° dia
- Gabriel Cabral (química);
- Gabriela de Mello (química);
- Ronaldo Carrilho (física);
- Yago Stephano (biologia);
Além disso, serão apresentados outros conteúdos relacionados ao Enem, como dicas para o dia da prova. As dúvidas dos estudantes serão respondidas em formato de vídeo, feito pelos professores.
Aulões do TikTok: como participar?
O projeto, que funciona com a curadoria pedagógica da professora Ana Carlota, foi desenvolvido pelo sucesso dos conteúdos educacionais na plataforma, principalmente sobre o Enem.
Para comparecer ao evento, devem ser retirados ingressos, que são gratuitos, pelo Sympla. Os estudantes podem comprar até dois ingressos por dia.
Em Fortaleza, acontecerá no Shopping Parangaba e North Shopping. A retirada de ingressos é na mesma plataforma.
Além da transmissão no cinema, poderá ser acompanhado ao vivo pelo perfil do TikTok Brasil a partir das 10h30min. O horário é o mesmo para o evento presencial.
Serviço
- Aulão TikTok em Fortaleza
- Quando: dias 1° e 2 de novembro
- Horário: a partir das 10h30min
- Onde: Shopping Parangaba e North Shopping, com transmissão no perfil do TikTok Brasil