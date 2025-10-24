Enem: TikTok promove aulões gratuitos em cinemas de Fortaleza

Aulões do TikTok preparatório para o Enem acontecerão nos cinemas / Crédito: Tima Miroshnichenko/Pexels

O TikTok, aplicativo de vídeos curtos, promove dois aulões de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 1° e 2 de novembro, em mais de 48 mil salas de cinema do Brasil. Entre elas, duas serão em Fortaleza, nos cinemas dos shoppings Parangaba e North Shopping. Mais de 30 mil ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, onde a venda acontece.

Com duas horas de duração, o evento começará às 10h30min nos dois dias; confira a programação: Aulão do TikTok - 1° dia Bárbara Garbinato (redação);

Letícia de Souza (português);

Samuel Nepomuceno (história);

Sebastian Fuentes (geografia); Aulão do TikTok - 2° dia Gabriel Cabral (química);

Gabriela de Mello (química);

Ronaldo Carrilho (física);

Além disso, serão apresentados outros conteúdos relacionados ao Enem, como dicas para o dia da prova. As dúvidas dos estudantes serão respondidas em formato de vídeo, feito pelos professores.

Aulões do TikTok: como participar? O projeto, que funciona com a curadoria pedagógica da professora Ana Carlota, foi desenvolvido pelo sucesso dos conteúdos educacionais na plataforma, principalmente sobre o Enem. Para comparecer ao evento, devem ser retirados ingressos, que são gratuitos, pelo Sympla. Os estudantes podem comprar até dois ingressos por dia. Em Fortaleza, acontecerá no Shopping Parangaba e North Shopping. A retirada de ingressos é na mesma plataforma.