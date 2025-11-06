Dois homens morrem em confronto com a polícia em Sobral

Supeitos teriam atirado contra os agentes. Na ocasião, foram apreendidas duas armas, drogas, dinheiro e uma balaclava

Dois homens, de 20 e 21 anos, morreram durante confronto policial em Sobral , nessa quarta-feira, 5. Suspeitos teriam atirado contra agentes durante uma tentativa de fuga. Na ocasião, foram apreendidas duas armas, drogas, dinheiro e uma balaclava.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ação aconteceu após a composição da Força Tática (FT) do 3º Batalhão receber informações de "que homens armados estariam escondidos em uma casa abandonada na localidade de Rafael Arruda".

Agentes foram ao local e fizeram um cerco ao imóvel. Nesse momento a dupla teria tentado fugir pelo matagal, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram.

Suspeitos foram levados para um hospital, onde tiveram a morte confirmada. O homem de 21 anos tinha "antecedentes por ameaça, violação de domicílio, porte ilegal de arma de fogo e consumo de entorpecente". Já o de 20 respondia a ato infracional análogo ao crime de furto, cometido quando era adolescente.

Policia apreendeu na ocasião um revólver calibre .38, com seis munições, sendo quatro deflagradas (que já foram usadas) e um revólver calibre .32, com cinco munições, das quais duas estavam deflagradas.