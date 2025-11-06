Do bordado à comida, produção local é destaque na 1ª Expo Horizonte

1ª Expo Horizonte conta com oficinas e programação voltada ao comércio e artesanato local / Crédito: Penélope Menezes/O POVO

Separadas pelas fileiras de stands que compõem a 1ª edição da Expo Horizonte, a 43,45 km de Fortaleza, estão a bordadeira Jeisylanne da Silva, 22, e a empreendedora Maria Eduarda Andrade, 20. Na tarde desta quinta-feira, 6, as duas representam diferentes vitrines, mas compartilham um objetivo: mostrar a força da produção local. Reunir os setores estratégicos da economia do município é um dos objetivos da iniciativa, que ocorre de 6 a 8 de novembro na Praça de Eventos do Mercado Público. A programação gratuita aposta na valorização do artesanato horizontino, incluindo oficinas.

“É muito importante para nós empreendedores ter esse tipo de incentivo, para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho”, reflete Maria Eduarda, que representa a loja Ita Festas. “Aqui tem todo tipo de arte, todo tipo de trabalho, e muitos horizontinos não conhecem o que tem dentro da cidade”, complementa. Entre as produções artísticas, o evento apresenta os bordados feitos por Jeisylanne e outras mulheres da comunidade quilombola de Alto Alegre. O grupo faz parte do projeto Bordando Resistência. “O nosso bordado passa uma mensagem”, explica. “A gente borda principalmente assuntos relacionados à mulher: a mulher preta, a mulher quilombola… Temos mais esses assuntos à frente, mas bordamos de tudo”. Uma das participantes na oficina de bordado, a servidora Mirla Girão, 28, conta que se inspirou na secretária de Direitos Humanos e Igualdade Racial da cidade, Cássia Enéias, que também borda.

“Eu achei um momento terapêutico, de aprendizado. Essas mulheres levam a bandeira de Horizonte por muitos lugares, representando nosso município, representando a resistência do quilombo”, diz. Do bordado à comida: Expo Horizonte apresenta produção local ao público Iniciativa acontece de 6 a 8 de novembro na Praça de Eventos do Mercado Público de Horizonte Crédito: Penélope Menezes/O POVO Michele Barros é uma das expositoras do evento Crédito: Penélope Menezes/O POVO A estreia da Expo Horizonte ainda anuncia planos do prefeito Nezinho Farias (PSB) de expandir o evento a nível regional e, futuramente, estadual. “Vamos colocar no calendário do município a partir da primeira semana de novembro e todo ano vai acontecer”, antecipa.

O modelo atual da feira, que busca conectar as empresas, os produtores e o público, conta com a participação da fabricante J. Macêdo, responsável por um complexo industrial na área. “Nada mais importante do que um momento onde a gente possa apresentar os nossos produtos, expondo os itens que serão fabricados dentro do nosso complexo e trazendo a degustação aos consumidores, que passam a conhecer de perto os produtos da marca”, afirma a coordenadora de vendas, Caroline Jesus. Para Célia Benício, 40, diretora de uma agência de marketing, o evento é ideal na construção do networking — “Temos clientes nossos expondo, mostrando o trabalho deles, e a gente também vem conhecer outras empresas”.